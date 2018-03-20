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Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Örgüt üyeliğinden yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zehra Betül Tunç, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tunç, yazılı savunmasında, "Hakkımda tanıklık yapanların beyanlarını kabul etmiyorum. Tanığı sosyal medyadan takip etmem onu tanıdığım anlamına gelmez. Mahkeme ne karar verirse versin ama beni tahliye etsin. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Uzun süredir tutukluyum, suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti Tunç'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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2. ağır ceza FETÖ/PDY karar Sivas

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