Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Vedat Ekici, Enes Karakoyun, Gökay Altun, Hayriye Toy, İlyas Mermer, Özkan Toyoğlu, Yunus Yeni, Barış Ayhan, Bülent Demirbaş, İbrahim Yıldız ve avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma"dan yargılanan sanıklardan Yunus Yeni ve İlyas Mermer'e 2 yıl 1'er ay, Vedat Ekici'ye 3 yıl 9 ay, Hayriye Toy'a 4 yıl 3 ay, Enes Karakoyun, Gökay Altun, Özkan Toyoğlu, Barış Ayhan, Bülent Demirbaş ve İbrahim Yıldız'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

