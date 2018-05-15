Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, polislerin "mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık görevden ihraç öğretmen Zafer Gül, tutuksuz sanık Adem Karaderili ve avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zafer Gül, suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti Zafer Gül'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Adem Karaderili'ye ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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