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Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Örgüt üyeliğinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, polislerin "mahrem imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık görevden ihraç öğretmen Zafer Gül, tutuksuz sanık Adem Karaderili ve avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zafer Gül, suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti Zafer Gül'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Adem Karaderili'ye ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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2. ağır ceza mahmekesi FETÖ/PDY karar Sivas

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