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Sivas'taki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Kentte yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen gruba yönelik 9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin telefonda görüştükleriyle "iyi inşaat işçisi var", "güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edilmişti. Şüphelilerin fuhuş yapılan evleri "inşaat", müşterileri ise "kalıp ustası", "fayansçı" gibi kelimelerle kodladıkları belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyon Sivas

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