Sivas'taki içme suyundan hastalık şüphesi

Sağlık Bakanlığınca, Sivas'ın Suşehri ilçesinde acil servise mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayeti ve zehirlenme şüphesiyle yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 16 Temmuz'da Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle 80 hastanın zehirlenme şüphesiyle başvurması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta şebeke suyu olmak üzere olası kaynak araştırmaları yapılmıştır. 4 gün içerisinde yaklaşık 750 başvuru olmuş, tamamı ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Halen hastanede tedavi altında olan vaka bulunmamaktadır."

Suşehri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından içme kullanma suyu şebekesinden alınan numunelerin analiz edilmek üzere halk sağlığı laboratuvarına gönderildiği aktarılan açıklamada, alınan su numunelerinin analiz aşamasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, belediye izlem noktalarından günlük bakiye klor takibinin düzenli olarak yapıldığı, olası kirliliğe karşı önlem olarak şebeke suyu klorlama düzeyinin geçici olarak artırıldığı, isale hattı ve depo kontrollerinin sıklaştırıldığı bilgisine de yer verildi.

