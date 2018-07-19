HABER

Sivas'taki içme suyundan hastalık şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle 80 hastanın zehirlenme şüphesiyle başvurması üzerine inceleme başlatılmıştır"

Sağlık Bakanlığınca, Sivas'ın Suşehri ilçesinde acil servise mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayeti ve zehirlenme şüphesiyle yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 16 Temmuz'da Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle 80 hastanın zehirlenme şüphesiyle başvurması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta şebeke suyu olmak üzere olası kaynak araştırmaları yapılmıştır. 4 gün içerisinde yaklaşık 750 başvuru olmuş, tamamı ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Halen hastanede tedavi altında olan vaka bulunmamaktadır."

Suşehri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından içme kullanma suyu şebekesinden alınan numunelerin analiz edilmek üzere halk sağlığı laboratuvarına gönderildiği aktarılan açıklamada, alınan su numunelerinin analiz aşamasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, belediye izlem noktalarından günlük bakiye klor takibinin düzenli olarak yapıldığı, olası kirliliğe karşı önlem olarak şebeke suyu klorlama düzeyinin geçici olarak artırıldığı, isale hattı ve depo kontrollerinin sıklaştırıldığı bilgisine de yer verildi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildiSaygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçlarıSüper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Suşehri

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında şoför Taner İşgören 9 yıl ceza aldı

Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında şoför Taner İşgören 9 yıl ceza aldı

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.