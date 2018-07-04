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Sivas'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Anne ve 4 yaşındaki oğlunun cenazesi aynı tabutun içerisine konuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.

Kazada ölen Gökhan Özgel (30), annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel'in (4) cenazeleri, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenazeler, Özgel ailesinin yakınlarına teslim edildi.

- Anne ve oğlu aynı tabuta konuldu

Kazada ölenlerden Filiz Özgel ile 4 yaşındaki oğlu Kağan'ın cenazeleri aynı tabuta konuldu.

Ankara'ya gönderilen Özgel ailesinin cenazelerinin, yarın öğle vakti Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Ankara'dan Ardahan'a seyreden Gökhan Özgel (30) idaresindeki 06 ERN 77 plakalı otomobil ile Iğdır'dan İstanbul'a giden Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpışmış, çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev almıştı. Yanan LPG'li araçta bulunan sürücü Gökhan ile annesi, babası, eşi ve oğlu yanarak hayatlarını kaybetmişti.

Diğer otomobilde bulunan aynı aileden Hamza, Muhammed (12), Ebubekir (8), Güldenaz ve Saliha Aydemir (36) yaralanmıştı.

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