Sivas'taki trafik kazası

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.
Kazada ölen Gökhan Özgel (30), annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel'in (4) cenazeleri, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenazeler, Özgel ailesinin yakınlarına teslim edildi.
- Anne ve oğlu aynı tabuta konuldu
Kazada ölenlerden Filiz Özgel ile 4 yaşındaki oğlu Kağan'ın cenazeleri aynı tabuta konuldu.
Ankara'ya gönderilen Özgel ailesinin cenazelerinin, yarın öğle vakti Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Ankara'dan Ardahan'a seyreden Gökhan Özgel (30) idaresindeki 06 ERN 77 plakalı otomobil ile Iğdır'dan İstanbul'a giden Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpışmış, çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev almıştı. Yanan LPG'li araçta bulunan sürücü Gökhan ile annesi, babası, eşi ve oğlu yanarak hayatlarını kaybetmişti.
Diğer otomobilde bulunan aynı aileden Hamza, Muhammed (12), Ebubekir (8), Güldenaz ve Saliha Aydemir (36) yaralanmıştı.
Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?
Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı
Barzani: "Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyoruz"
Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün
Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu
Ünlü iş adamlarına gözaltı şoku!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
O güzelin kim olduğu ortaya çıktı!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum