Sivas'taki uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, A.C, B.İ, T.H, C.B, E.Y, H.E. ve S.P. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve temini suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö. ve V.C.K. savcılıktan, T.Ö. ile T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu dün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.
Operasyon kapsamında firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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