HABER

Sivas'taki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, A.C, B.İ, T.H, C.B, E.Y, H.E. ve S.P. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve temini suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö. ve V.C.K. savcılıktan, T.Ö. ile T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu dün belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Güneş paneli kurdu elektrik faturasından kurtulduGüneş paneli kurdu elektrik faturasından kurtuldu
YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepkiYSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Diğer Haberler
Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kaz Dağları'nda kırmızı benekli alabalığa köylülerden doğal koruma

Kars'ın Çerme köyünde kuduz paniği! Karantinaya alındı

Kars'ın Çerme köyünde kuduz paniği! Karantinaya alındı

Suriye sınırında hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

İş adamları ve esnafa fuhuş tuzağı!

İş adamları ve esnafa fuhuş tuzağı!

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.