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Sivas'tan Afrin'e 12 TIR yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve İnsani Yardım Derneği (İHH) öncülüğünce temin edilen gıda, temizlik ürünü ve okul sırası taşıyan 12 TIR , düzenlenen törenle Afrin'e gönderildi.

Sivas'tan Afrin'e 12 TIR yardım

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve İnsani Yardım Derneği (İHH) öncülüğünce temin edilen gıda, temizlik ürünü ve okul sırası taşıyan 12 TIR , düzenlenen törenle Afrin'e gönderildi.
Yardım TIR'larını uğurlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın Suriyelilerin her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade ederek "İHH'den böyle bir proje için bizimle görüştüklerinde seve seve böyle bir çalışmanın Sivas'ta beraber yürütülmesinin daha iyi neticeleneceğini söyledik ve bugün 12 TIR'ı gönderiyoruz. Bugüne kadar gerek Belediyemiz, gerek Valiliğimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz Sivas olarak her zaman Suriye'deki kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık" dedi.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım TIR'ların Afrin'e gideceğini ifade ederek "Bugün Suriye'nin her tarafına gidecek bir yardımı organize ettiniz ama bu yardımlar öncelikle ihtiyaç olduğu için Afrin'e doğru yola çıkacak. Çünkü orada gerçekten zor durumda kalan insanlar, özgürleştikçe bu yardımlarla ayakta kalıyorlar. Bunun için teşekkür ederim. Yine şu ana kadar 15 binden fazla TIR'ı yolcu etmişiz Suriye'ye. Bu sadece İHH'nın organizasyonu ama bunun yanında çok sayıda derneğimiz ve yardım kuruluşumuz bizim zenginliğimizdir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Vali Davut Gül de yardım yapanlara teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sivil toplum kuruluşu olarak, Türk milletinin içinden çıkmış bir sivil toplum kuruluşu olarak oraya gidiyorlar, elini uzatıyorlar ve sizlerin yardımlarını hakkıyla şeffaf bir şekilde oraya ulaştırıyorlar. O açıdan başta Bülent başkanımız olmak üzere tüm ekibine, katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Allah bu yardım konvoyuna destek veren hayırseverlerin sayısını artırsın. Allah bu konvoyların sayılarını artırsın, ama bundan yardım alanların sayısını azaltsın" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 12 TIR'lık yardım konvoyu dualar eşliğinde yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'tan Afrin'e 12 TIR yardımSivas'tan Afrin'e 12 TIR yardımSivas'tan Afrin'e 12 TIR yardım

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