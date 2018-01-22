Sivas'tan Zeytin Dalı Harekatı'na bayraklı destek

SİVAS (AA) -Sivas Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için iş yerleri ve evlere asılmak üzere 12 bin bayrak dağıttı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa bayrak dağıttı. Bayrakların asılmasına da yardım eden Aydın, gazetecilere, Türk ordusunun Afrin'de amansız bir mücadele içerisine girdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i ve Laz'ıyla kenetlendiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Şehrimizi bayraklarımızla donatıyoruz. Vatandaşlarımız belki bu sürecin fiili olarak içinde değil ama dualarıyla destek veriyor. Allah, askerlerimize güç, kuvvet versin, Türkiye'nin birlik beraberliğini bozmasın. Kimimiz cephede kimimiz burada topyekun bu mücadelenin içindeyiz. Türkiye, bu birlikteliği ortaya koyduğu sürece hiçbir güç bizi alt edemeyecektir. Bunu tarihte gösterdik, bugün de göstereceğiz. Bu milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum."