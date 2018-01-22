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Sivas'tan Zeytin Dalı Harekatı'na bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Sivas Belediyesi kentte 12 bin bayrak dağıttı

SİVAS (AA) -Sivas Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için iş yerleri ve evlere asılmak üzere 12 bin bayrak dağıttı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa bayrak dağıttı. Bayrakların asılmasına da yardım eden Aydın, gazetecilere, Türk ordusunun Afrin'de amansız bir mücadele içerisine girdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i ve Laz'ıyla kenetlendiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Şehrimizi bayraklarımızla donatıyoruz. Vatandaşlarımız belki bu sürecin fiili olarak içinde değil ama dualarıyla destek veriyor. Allah, askerlerimize güç, kuvvet versin, Türkiye'nin birlik beraberliğini bozmasın. Kimimiz cephede kimimiz burada topyekun bu mücadelenin içindeyiz. Türkiye, bu birlikteliği ortaya koyduğu sürece hiçbir güç bizi alt edemeyecektir. Bunu tarihte gösterdik, bugün de göstereceğiz. Bu milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum."

Belediye Başkanı Sami Aydın, esnafın yanı sıra caddede yürüyen halka da evlerine asması için bayrak verdi.

İlk etapta kentte 12 bin bayrak dağıtılacağı, ilerleyen günlerde bu sayının artacağı belirtildi.

Öte yandan Sivas Belediyesi, kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.

Sivas Valisi Davut Gül de dün sosyal medya hesaplarından, Sivas Valiliğinin Türk bayraklı fotoğrafını paylaşarak, ev ve iş yerlerine bayrak asılması çağrısı yapmıştı.

(AA)

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