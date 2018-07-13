HABER

Siverek Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yardımlaşma Derneği açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şahit yakınları tarafından Şehit Aileleri ve Gazileri ile Yardımlaşma derneği açıldı.

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şahit yakınları tarafından Şehit Aileleri ve Gazileri ile Yardımlaşma derneği açıldı. Siverek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen sosyal tesiste faaliyet gösterecek olan derneğin açılış törenine Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Emniyet Müdürü Yener Gül, Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, Dernek Başkanı Abdulkadir Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Metin Demirel, vatan için şehit olanların ailelerinin tüm topluma emanet olduğunu söyledi. Şehit yakınlarının kendilerine yer tahsisi için müracaat ettiklerini ve bu talebi karşılamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz ize 15 Temmuz'un yıldönümünde açılışı yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
THY ilk Airbus  A321neo uçağını filoya kattıTHY ilk Airbus  A321neo uçağını filoya kattı
İşaret diliyle cuma hutbesiİşaret diliyle cuma hutbesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikte son durum!

13 Temmuz 2018 Bakanlar Kurulu'nda bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlikte son durum!

"1915'ten 15 Temmuz'a" İzmir'de sahnelendi

"1915'ten 15 Temmuz'a" İzmir'de sahnelendi

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.