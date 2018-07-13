Siverek Şehit Aileleri ve Gaziler ile Yardımlaşma Derneği açıldı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şahit yakınları tarafından Şehit Aileleri ve Gazileri ile Yardımlaşma derneği açıldı. Siverek Belediye Başkanlığı tarafından tahsis edilen sosyal tesiste faaliyet gösterecek olan derneğin açılış törenine Kaymakam Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Emniyet Müdürü Yener Gül, Jandarma Komutanı Hayati Yazıcı, Dernek Başkanı Abdulkadir Öztürk, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Metin Demirel, vatan için şehit olanların ailelerinin tüm topluma emanet olduğunu söyledi. Şehit yakınlarının kendilerine yer tahsisi için müracaat ettiklerini ve bu talebi karşılamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz ize 15 Temmuz'un yıldönümünde açılışı yapmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

