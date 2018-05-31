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Siverek'te 400 yetim ve öksüze iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle 400 yetim ve öksüze iftar yemeği verildi.

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle 400 yetim ve öksüze iftar yemeği verildi. Tarihi Paşa konağı sosyal tesislerinde yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan bin kişinin katıldığı iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ailelerle bir süre sohbet ederek yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Yılmaz, Mübarek bir aydayız, Ramazan'ı şeriflerinizi bir kez daha tebrik ediyorum, hayırlara vesile olsun diyorum. Öyle sanıyorum ki artık geleneksel bir hale geldi, her yıl İHH ile birlikte Siverek Belediyesi olarak siz değerli kardeşlerimizle, sevgili yavrularımız ile bir araya gelmeye çalışıyoruz, bir araya geliyoruz dedi.

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