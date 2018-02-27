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Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 81 ilden değişik ürün ve el sanatlarının sergilendiği fuar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Siverek’in Ayvanat mahallesinde açılan fuarda Türkiye’nin farklı il ve ilçelerine özgü el sanatları, hediyelik eşya ve yöresel ürünler sergileniyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 81 ilden değişik ürün ve el sanatlarının sergilendiği fuar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Siverek’in Ayvanat mahallesinde açılan fuarda Türkiye’nin farklı il ve ilçelerine özgü el sanatları, hediyelik eşya ve yöresel ürünler sergileniyor. Fuarı gezen vatandaşlar, hem alışveriş yaparken hem de farklı ürünleri görme imkanı buluyor. Fuar sorumlusu Vedat Bilgiseven "Bizler birçok il ve ilçede böyle fuarlar açıyoruz, bende bir Siverek’li olarak, ilçemiz halkının da böyle bir fuara ihtiyacı olduğunu kanısına vararak, bir ay sürecek olan bu fuarı açtık. Fuarda her il ve ilçe kendine üzgü yöresel ürünleri sergiliyor ve çokta renkli bir havası var. Tüm hemşehrilerimizi fuarımıza bekliyoruz” dedi
Fuarın 11 Marta kadar açık kalacağı ve her hafta ürünlerin yenileneceği belirtildi.

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

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Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
2 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
3 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
4 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
5 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
6 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
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Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
8 / 9

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
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Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı

Siverek’te 81 ilden yöresel ürünler fuarı açıldı
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