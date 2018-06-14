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Siverek'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede kırsal alanlarda ceviz tanesi büyüklüğünde dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı kısa sürdü.

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