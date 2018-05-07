HABER

Siverek'te mesire alanına Cumhurbaşkanının ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa?nın Siverek Belediyesi tarafından Nissibi Köprüsü'nün yanına yapılan 50 bin metre karelik alan ile sosyal tesise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi.

Haber-Kamera Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa?nın Siverek Belediyesi tarafından Nissibi Köprüsü'nün yanına yapılan 50 bin metre karelik alan ile sosyal tesise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi. 2015 yılında açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan, Türkiye?nin en büyük 3?üncü asma köprüsü olan Nissibi Köprüsü'nün yanı başında yapımı devam eden 50 bin metrekarelik sosyal tesislere 'Recep Tayyip Erdoğan' isminin verilmesi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Siverek ve Kahta?yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün yanında bulunan ve içerisinde sosyal yaşam alanları, çocuk oyun alanları ve seyir teraslarının bulunduğu, tamamlanmasının ardından bölge turizmine de hareketlilik getireceği öngörülen mesire alanının Temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladıCumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı
Olası büyük İstanbul depremi uzmanları böldüOlası büyük İstanbul depremi uzmanları böldü
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.