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Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ’Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ( PISA ) da Türkiye’yi dört okulla temsil eden öğrenciler testleri başarıyla uyguladı.Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Siverek Karacadağ Anadolu Lisesinde sınava giren öğrenciler, yaklaşık 4 saat ter döktü.Konu ile ilgili açıklamalar da bulunan ’Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ( PISA ) Siverek koordinatörü Sertaç İlhan, “İlçemiz de 4 okuldan, her okuldan 42 öğrencimiz olmak üzere toplamda 168 öğrencimizle bu sınavı yürütüyoruz.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ’Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ( PISA ) da Türkiye’yi dört okulla temsil eden öğrenciler testleri başarıyla uyguladı.
Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Siverek Karacadağ Anadolu Lisesinde sınava giren öğrenciler, yaklaşık 4 saat ter döktü.
Konu ile ilgili açıklamalar da bulunan ’Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ( PISA ) Siverek koordinatörü Sertaç İlhan, “İlçemiz de 4 okuldan, her okuldan 42 öğrencimiz olmak üzere toplamda 168 öğrencimizle bu sınavı yürütüyoruz. Biz bu eğitimin alt yapısını okullarımız da yaptık. Bu sınav dünya çapında 3 yılda bir gerçekleşiyor. 3 yıl önce yapılan değerlendirme programın da ülkemiz 70 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir sıra değil. Şuan da gerek daire başkanlarımızın, gerek Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle öğrencilerimizi bilinçlendirdik, bunun bir milli dava olduğunu öğrencilerimize his ettirdik. Bunun sonucunda öğrencilerimizin daha başarılı olması ve ülkemizi sıralamada üst sıralara getirmek amacıyla, bu sınav değerlendirme sınavına girdik. Ülkemizi temsil edecek olan öğrencilerimiz başarılı bir performans sergileyecek ve umarım alnımızın akıyla bu sınavdan ülke olarak başarılı çıkarız” diye konuştu

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

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Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
2 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
3 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
4 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
5 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
6 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
7 / 7

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi

Siverek’te Öğrenciler PISA sınavına girdi
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