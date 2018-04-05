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Siverek’te Okuma Etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kütüphane haftası kapsamında ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde bir saat kitap okudu.İlçenin Şair İbrahim Rafet mahallesinde bulunan İsmet Paşa İlkokul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sınıf sınıf guruplara ayrılarak, sınıf öğretmenlerinin gözetimi altında, ellerinde bulunan kitapları okudu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kütüphane haftası kapsamında ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde bir saat kitap okudu.
İlçenin Şair İbrahim Rafet mahallesinde bulunan İsmet Paşa İlkokul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sınıf sınıf guruplara ayrılarak, sınıf öğretmenlerinin gözetimi altında, ellerinde bulunan kitapları okudu. Sınıf öğretmeni Ayşe Yıldırım etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet, bir şehri üç şeyin temizleyebileceğini belirtmiştir. Bunlardan biri kanalizasyonlar, iki hamamlar ve üçte kütüphanelerdir. Kanalizasyonlar şehrin kirliliğini temizler, hamamlar insanın bedeninde ki kiri, kütüphaneler ise ruhun kirini temizlediğini söylemiştir. Bizim bu etkinliği yapmamızda ki amaçta, çocuklara kütüphane bilincini kazandırmak ve kütüphaneye niye gittiklerini, amacının, işlevinin ne olduğunu en azından kısa bir süre de olsa hepsi bir arada ve bir anda kitap okuma bilincini kazandırmak istedik. İnşallah yaptığımız etkinlik kısa bir süre de olsa amacına ulaşmıştır” diye konuştu
Renkli görüntülere sahne olan okuma etkinliğine ana sınıf öğrencileri de kitap dinleyerek katkı sağladı.

Siverek’te Okuma Etkinliği

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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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Siverek’te Okuma Etkinliği

Siverek’te Okuma Etkinliği
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