Siverek'te Sakal-ı Şerif sahurda ziyarete açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti ziyarete açıldı.
Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'deki Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü Burhan Barut ve görevliler tarafından korunduğu kasadan dualar ve tekbirlerle çıkarıldı. Ardından sarıldığı 40 bohça, dualar eşliğinde açılan Sakal-ı Şerif özel kutuya konularak sahur vakti ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler kuyruk oluşturdu.
İlçe Müftüsü Burhan Barut, "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş ve Siverek'e getirilirken konaklanan her yerde kurban kesilerek buraya kadar getirilmiştir" dedi.
Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında da kurban kesti.
FOTOĞRAFLI
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum