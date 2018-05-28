Siverek'teki baraj gölünde balıklar kıyıya vurdu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesindeki Hacıhıdır Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri, çevre mahallelerde korkuya neden oldu. Kargalı Mahallesi'ndeki baraj gölünde yetişen kefallerin kıyıya vurduğu görüldü. Mahalle sakinleri, yayılan koku nedeniyle hayvanlarının gölden su içmesine engel oldu. Hayvanlarının sudan zehirlenmesinden korktuklarını belirten, baraj gölü yakınındaki kırsal Gözelek Mahallesi sakinlerinden Hasan Fırat, "Son 1 haftadır ilk kez balık ölümlerine şahit olduk. Yağan yağmurların ardından baraj gölünde balık ölümleri başladı ve binlerce kefal kıyıya vurdu" dedi. Aynı mahallede çobanlık yapan Cenap Kırklar ise "Çobanlık yapıyorum ve gölet etrafında otlayan hayvanlarımızı baraj gölünden su içmesine izin vermiyoruz. Hayvanlarımızı götürüp, su içiriyoruz. Hayvanlarımızın zehirlenmesinden korkuyoruz. Yetkililerden baraj gölünün incelenmesini ve balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekibin, gölden su ve ölü balıklardan numune alıp, incelemeye gönderdiği belirtildi.
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