Sivil imam Batmaz, Akın İpek'in otelinde konaklamış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davası firarisi Hamdi Akın İpek ve ailesine ait şirketlerde arama yapılması üzerine, holdingin Marmaris'teki otelinde konaklayanların nüfus cüzdanı fotokopilerini imha ettikleri ve buna ilişkin kamera kayıtlarını sildikleri gerekçesiyle otelin 8 eski çalışanı hakkında "suç delillerini yok etmek" ve "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın da otelde konaklayanlar arasında olduğunun belirlendiğine yer verildi. FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ve aile bireylerinin ortağı olduğu Koza Holding bünyesindeki 22 şirkette, FETÖ'ye finansal destek soruşturması kapsamında 1 Eylül 2015'te arama yapıldığı anımsatılan iddianamede, kayıtların incelenmesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda şirketlere 26 Ekim 2015'te kayyım atandığı hatırlatıldı. Kayyımın görevlendirdiği, holding bünyesindeki ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. vekillerince, geçen yıl başsavcılığa, "holdingde arama yapılacağının öğrenilmesinin ardından şirkete ait Angel's Marmaris adlı otelde, müşterilere ait kimlik fotokopilerinin, otelin Operasyon Müdürü Aslı Erçöm Dirim tarafından imha için Muhasebe Müdürü Şafak Tiryaki'ye verildiğinin, onun ise aldığı poşeti muhasebede çalışan Gül Çetinkol ile otel çalışanı Adem Göydan'a verdiğinin, onların da fotokopileri evrak imha makinesinde kırparak ve ocakta yakarak imha ettikleri"nin bildirildiği aktarıldı.

İddianamede, şikayetçi vekillerinin, Çetinkol'un iş akdinin feshinden iki gün sonra teslim ettiği, zimmetinde bulunan şirkete ait iki hard diskten 935 GB verinin silindiğini belirttikleri de kaydedildi. - Kağıt kırpma makinesi durunca, mangalda yakıldı İddianameye göre, ihbar üzerine açılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli Çetinkol, hard diskleri kullanmaya başladığında içlerinde muhasebe ve finans evrakları bulunduğunu bildirerek, "Yönetimin benden isteyebileceği evrak ve belgeleri bulunduruyordum ve bunu sürekli olarak güncelliyordum. Bu evrakların bazılarını silip, güncel tarihli yenisini ekliyordum." dedi. Muhasebe, finans ve ana sunucudaki belge ve bilgilerin hiçbirini silmediğini söyleyen Çetinkol, 935 GB verinin silinmesine ilişkin, "Bu belleklerde 2011'den 2017'ye kadar olan denetime tabi evraklar vardı. Bunları her yönetimin isteği doğrultusunda düzenleyip, dosyalar halinde belleğe atıyordum. Hatırlamadığım bir tarihte yedekli olan gereksiz evrakları bellekte yer açmak için sildim." beyanını verdi.

FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydeden Çetinkol, holdingin arandığı gün otelde evrak imha edilip edilmediğinin sorulması üzerine, o gün veya sonrasında ön bürodan hatırlamadığı kişi veya kişilerin, müşterilere ait kimlik fotokopilerini muhasebe ofisine getirdiklerini ve bunları kağıt kırpma makinesinde imha etmeye başladıklarını anlattı. Bu sırada odada kendisiyle birlikte Adem Göydan, Şafak Tiryaki ve Utku Ulaş Çakır ile hatırlamadığı iki kişinin bulunduğunu bildiren Çetinkol, şu bilgileri verdi: "Kimlik fotokopileri kırpılırken, Finans Müdürü Coşkun Çelikel, Otel Müdür Yardımcısı Fehmi Durak, Operasyon Müdürü Funda Saka yönetim katında sürekli dolaşıyor, ara sıra bizim muhasebe ofisine girip çıkıyorlardı. Makine kağıt sıkıştırınca hatırlamadığım bir kişi, 'Bu kimlik fotokopileri yakılarak yok edilsin' dedi. Ben, Göydan, Çakır ve hatırlamadığım iki kişi fotokopileri torbaya koyduk. Ofiste herkes bir yerlere gitti. Ben ve Göydan kaldık. Tiryaki bize, Durak ve Çelikel'in bilgisi dahilinde, 'Otel mutfağına gidin, kimlik fotokopilerini yakın' dedi. Ben ve Göydan, iki torba içerisindeki fotokopileri mutfağa götürdük. Mutfakta bulaşık şefi Fatih Duygu vardı. Onunla birlikte fotokopileri mangal ocağında yakarak imha ettik."

Çetinkol, kimlik fotokopilerinin kimlere ait olduğunu bilmediğini, neden yakıldığını anlamadığını, verilen talimatları yerine getirdiğini savundu. Otelin Müdür Yardımcısı Durak'ın, bilgi işlem görevlisi Çakır'a, mutfağın girişindeki kamera kayıtlarını sildirdiğini bildiren Çetinkol, imha edilen fotokopilerin FETÖ üyelerine ait olup olmadığını bilmediğini, sadece muhasebede faturasını kontrol ettiği için firari eski savcı Zekeriya Öz'ün, "Hasan Sezer" ismiyle otelde konakladığını bildiğini aktardı. Çetinkol, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan kişilerin nasıl konaklayacağı ve kayda girilip girilmeyeceği bilgisini otelin CEO'su Hasan Burak Sertcan'ın verdiğini söyledi. - Şükür ve Demirci de otelde kalmış Şüphelilerden Aslı Erçöm Dirim ise Eylül 2015'te Çetinkol, Göydan, Tiryaki ve Çelikel'in, muhasebeye ait arşiv odasından içlerinde evrak olduğunu düşündüğü kolileri taşıdıklarını gördüğünü anlattı. Otelde konaklayacak üst düzey misafirleri CEO Sertcan'ın, Fehmi Durak veya Funda Saka'ya bildirdiğini, bütün koordinasyonu bu kişilerin yaptığını ifade eden Dirim, "Bu şahısların karşılanması bile kendileri tarafından yapılırdı. Odalarına kadar bu şahıslar eşlik ederdi. Bana sadece bu şahısların kimlik bilgileri ve oda numaraları iletilirdi. Ben ve ekibim, yani resepsiyon personeli tarafından kayıtlar sistem üzerinden girilmekteydi. Girilen kayıtların otel programına kayıt edilebilmesi için her personelin kendisine ait şifresi mevcuttu. Bu kayıtlar hiçbir şekilde silinememektedir. Bu programın asıl merkezi Almanya'dadır." dedi.

Zekeriya Öz'ün farklı bir isimle kaldığını nasıl öğrendiğine ilişkin bilgiler veren Dirim, Hakan Şükür ve Atalay Demirci'nin kendi isimleriyle kayıtları yapılarak, otelde kaldığını hatırladığını aktardı. Dirim, kimlik fotokopilerini imha etmek üzere kimseye vermediğini, kimsenin kendisinden de böyle bir istekte bulunmadığını kaydetti. Şüphelilerden Adem Göydan ise kimlik fotokopilerinin imha için Çakır'a, Dirim'in verdiğini ifade ederek, "Çakır, fotokopileri makinede kırpmaya başladı. Bir kısmını kırptıktan sonra makine arızalandı. Şafak Tiryaki, Çetinkol ile bana 'Kimlik fotokopilerini yakarak imha edin' dedi" bilgisini verdi. Göydan, Gül Çetinkol ve Fatih Duygu ile mutfaktaki mangalda fotokopileri yaktıklarını anlatarak, bunun Ankara'dan gelen talimatla yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi. Otele gelen Müdür Yardımcısı Fehmi Durak ve Finans Müdürü Coşkun Çelikel'in, "Kimlik fotokopilerini neden yaktınız? Fotokopileri almak yasal olmayan bir şey değil" dediklerini ifade eden Göydan, imha işlemine ilişkin kamera görüntülerinin de silindiğini bildirdi.

Mutfakta görev yapan şüphelilerden Fatih Duygu da Çetinkol ve Göydan'ın mutfağa gelerek, evrakları nerede yakabileceklerini sorduklarını, önemsiz evraklar olduğunu düşünerek mangalda yakabileceklerini söylediğini anlattı. Şüphelilerden otelin o tarihteki Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Durak ise kimlik fotokopilerinin yakılması ve kamera görüntülerinin silinmesi yönünde bir talimatının olmadığını ileri sürdü. Zanlılardan Utku Ulaş Çakır da kimsenin kimlik fotokopilerinin ve kamera görüntülerinin imha edilmesi yönünde talimat vermediğini iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi. Otelde muhasebe müdürlüğü yapan şüpheli Coşkun Çelikel de medyadan, otelde FETÖ üyelerinin toplantılar düzenlediğini duyduğunu, ancak bizzat şahit olmadığını söyledi. Otele "VIP tarzı misafirler"in geldiğini, bunların masraflarının holdinge fatura edildiğini anlatan Çelikel, "Bu müşterilerin açık kimlik bilgileri genelde otelde bulunurdu. Hatırladığım kadarıyla 2014 ya da 2015 yaz sezonunda firari savcı Zekeriya Öz de bu şekilde otelimizde konaklamış ve harcamaları bu şekilde şirkete fatura edilmiş. Ancak faturada konaklayan kişinin Zekeriya Öz olarak değil, başka bir isim olarak yazılması nedeniyle bu durumu çok sonra fark ettim." dedi.

Çelikel, kimlik fotokopilerinin imhası, bunu kaydeden kamera görüntülerinin silinmesi yönünde talimat verip vermediğine ilişkin ise şunları söyledi: "Bahse konu imha işlemi doğrudur. Bu işlem, önceden rezervasyon yaptıran müşterilerin mail order yöntemiyle tarafımıza gönderdikleri açık kimlik ve kredi kartı bilgilerinin yazılı bulunduğu evrakların imhasıyla alakalıdır. Bu evraklarda bulunan bilgiler, ileride suistimale ve tekrar para transferine elverişli olduğundan sezon sonunda ya da para transferi yapıldıktan sonra imha edilir. Bu, mail order yöntemiyle işlem yapan tüm otellerde yapılmaktadır. Bu, genelde kağıt kırpma makinesiyle yapılır. Yakma işlemi genelde olmaz. Muhasebe evrakı olmadığı için benim departmanıma gelme imkanı yoktur ve bu konu sorumluluk alanım dışında olduğu için talimat verme söz konusu olamaz." Otelin mali işler müdür yardımcısı olan şüpheli Şafak Tiryaki de kimlik fotokopilerini imha etmediğini, otel çalışanlarına bu yönde talimat vermediğini, böyle bir şeye şahit olmadığını savunarak, "Böyle bir şey yapıldıysa kimin, ne yaptığını bilmiyorum." dedi.

- "Sivil imam" Batmaz, otelin müşterileri arasında Soruşturma sırasında şüphelilerden Çetinkol'un sildiği 2 hard diskin bilirkişiye verilerek, verilerin geri yüklenmesinin sağlandığı bildirilen iddianamede, "Bilirkişi raporunda, 2 adet hard disk içerisinde otele ait muhasebe bilgilerinin yer aldığı, haklarında FETÖ'den işlem yapılan Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan gibi kişilerle para hareketlerinin tespit edildiği, ayrıca Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cingöz'ün kişisel bilgilerinin bulunduğu belirtilmiştir." denildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan detaylı incelemede ise hard disklerde otelin hizmet alımı yaptığı kişi ve şirketlere ait para hareketleri, muhasebe kayıtları ve otelde konaklayan kişilere ait bilgilerin bulunduğu belirlendi. Buna göre, otelde konakladığı belirlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüpheli veya sanıkları şunlar: "Abdülmecit Koyunsağan, Adem Yavuz Arslan, Ali Akbulut, Ayhan Yurttaş, Mehmet Katırcı, Mehmet Rasim Kuseyri, Şaban Yörüklü, Tarık Toros, Verdal Hosta, Ahmet Küçükbay, Ali Bulaç, Beşir Baymaz, Cüneyt Kaya, Çetin Hakkı Şaşmaz, Ekrem Dumanlı, Ercan Doğan, Kemal Batmaz, Metin Özer, Murat Sungurlu, Şaban Aksöyek, Şükrü Boydak, Yusuf Çilkoparan, Abdullah Baday, Atalay Demirci, Hakan Şükür, Hasan Hüseyin Nakiboğlu, Kadir Ay, Yusuf Boydak, Ali Fuat Bilkan, Emre Katırcı, Erhan Başyurt, Hacı Boydak, Harun Ekinci, Mehmet Sungur, Muharrem Bayam, Mustafa Kirmiç, Ömer Baday, Sami Boydak, Bedirhan Gökçe Göktan, Cumhur Gözüm."