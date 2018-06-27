"Sivil imam" Kemal Batmaz ek savunma verecek

ZAFER FATİH BEYAZ - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunan, örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in dosyalarının, Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin yargılandıkları davadan ayrılarak 460 sanığın yargılandığı Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi kararını onaylayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Batmaz'ın ek savunmasını alacak.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Batmaz ve Biniş hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından açılan davanın, hukuki ve fiili bağlantısı olduğu gerekçesiyle Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmesi kararı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

Mahkemenin, önümüzdeki günlerde Batmaz'ın ek savunmasını alacağı öğrenildi.

