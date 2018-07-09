HABER

Sivil imamdan "montaj" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 460 sanıklı Akıncı Üssü davasında, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan ve Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verilen "sivil imam" Harun Biniş'in ek savunmaları alındı - Sanık Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın sivil sanıklarından Harun Biniş ve Kemal Batmaz hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yeni davaların açıldığını, her iki sanıkla ilgili dosyaların Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Başkan Giray'ın özetini okuduğu Biniş hakkındaki iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin burs ve kurban bağışı adı altında FETÖ'ye finansman sağladığı, Biniş'in de holdinge bağlı şirketlerde yönetici olarak çalıştığı anlatıldı.

Şirket faaliyetlerine ilişkin bütün talimatların örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den geldiği belirtilen iddianamede, şirket çalışanlarının örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullandığı ve şirket çalışanlarının kod adı kullanarak, hücre tipi yapılanmada bulundukları kaydedildi.

İddianamede, ayrıca sivil imam Biniş'in, 2 ayrı telefon hattı üzerinden 11 Ağustos 2014'ten itibaren kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına da değinildi.

Sanık Kemal Batmaz hakkında hazırlanan iddianamede, Batmaz'ın, FETÖ'nün "mütevelli heyeti"nde bulunduğu, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatı üzerine, Bank Asya hesabında artış bulunduğu ifade edildi.

İddianame özetlerinin okunmasının ardından sanıkların ek savunmalarının alınmasına geçildi.

Darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia eden Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürdü.

- "Yalanlarınızdan bıktık"

Zaman zaman sanık avukatları ve müştekiler arasında sözlü tartışmaların yaşandığı duruşmada, müştekilerden sanıklara, "Yalanlarınızdan bıktık" tepkisi geldi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturulduSon dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
Orman Müdürü Akın: Yandıktan sonra işgal edilmiş 1 metrekare alan gösteremezsinizOrman Müdürü Akın: Yandıktan sonra işgal edilmiş 1 metrekare alan gösteremezsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ harun biniş Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Fotoğraflarla 15 Temmuz sergisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili HDP'den flaş 'ulusal yas' önerisi

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Devlet Bahçeli: Tam bir facia yaşanmıştır

Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.