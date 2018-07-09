Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın sivil sanıklarından Harun Biniş ve Kemal Batmaz hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yeni davaların açıldığını, her iki sanıkla ilgili dosyaların Akıncı Üssü davası ile birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Başkan Giray'ın özetini okuduğu Biniş hakkındaki iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin burs ve kurban bağışı adı altında FETÖ'ye finansman sağladığı, Biniş'in de holdinge bağlı şirketlerde yönetici olarak çalıştığı anlatıldı.

Şirket faaliyetlerine ilişkin bütün talimatların örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den geldiği belirtilen iddianamede, şirket çalışanlarının örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullandığı ve şirket çalışanlarının kod adı kullanarak, hücre tipi yapılanmada bulundukları kaydedildi.