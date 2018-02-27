“Sivil öldürmeye Etiler’den başlarız…” diyen Akit TV sunucusuna sosyal medyadan sert tepki geldi!

Akit TV'de ekrana gelen “Gün Başlıyor” programında,sunucu Ahmet Keser kan donduran sözlere imza attı. Ahmet Keser’in bu skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Ahmet Keser, canlı yayında şoke eden cümleler telaffuz etti: “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız… Nişantaşı, Etiler… Bir sürü hain var… Türkiye Büyük Millet Meclisi var… ” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, tepkisini "Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi geri dönersin" sözleriyle gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş ise, "AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. T B M M var" sözlerini @RTUKONLINE 'a şikayet ettim... TBMM'yi tehdit eden sözler karşısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı da göreve davet ediyorum" dedi.