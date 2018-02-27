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“Sivil öldürmeye Etiler’den başlarız…” diyen Akit TV sunucusuna sosyal medyadan sert tepki geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 11:19 | Son Güncelleme

Akit TV’de ekrana gelen “Gün Başlıyor” programında, programında, sunucu Ahmet Keser kan donduran sözlere imza attı.

“Sivil öldürmeye Etiler’den başlarız…” diyen Akit TV sunucusuna sosyal medyadan sert tepki geldi!

Akit TV'de ekrana gelen “Gün Başlıyor” programında,sunucu Ahmet Keser kan donduran sözlere imza attı. Ahmet Keser’in bu skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Ahmet Keser, canlı yayında şoke eden cümleler telaffuz etti: “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız… Nişantaşı, Etiler… Bir sürü hain var… Türkiye Büyük Millet Meclisi var… ” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, tepkisini "Ağzının ortasına tokadı yediğin gibi geri dönersin" sözleriyle gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş ise, "AKİT TV sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. T B M M var" sözlerini @RTUKONLINE 'a şikayet ettim... TBMM'yi tehdit eden sözler karşısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı da göreve davet ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Keser Nevşin Mengü Barış Yarkadaş

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Akit sunucusu aslında gönlünden geçeni ağzından kaçırmış. Tipine bakılınca zaten ne olduğu son derece belli. Bu şekilde konuşma cesaretini acaba kime güvenerek buluyorlar? Asıl soru budur. Ve ülkemizin geleceğinde bizleri nelerin beklediği konusunda da fikir vermektedir.
ne rtükü savcılar göreve alenen milleti kin ve nefete tahrik ve içsavaş çıkartacak sözler bunlar..
Bu adamlar içimizde insan sevgisi bırakmayacaklar. Onun için uğraşıyorlar sanki
imamı neki cemaatı ne olsun şimdi bu sözleri muhalefet etseydi vay hemen davalar açılırdı yaygaraya başlardı bizim dinibütün haramyemezler
ismail kahraman acaba ayni dusuncedemi bana sorarsaniz sunucuyla ayni dusunmez diyelim ve bekleyelim
Bak Bak Bak Bak nevşin fena patlamış. :))) isteği kadar patlasın çatlasın gündeme gelmeye çalışsın. Boş insansın nevşincik. Heee bu arada akit tv deki cahil salağın söylediklerine gelince mal işte ne yaparsın böylelerini çöp tenekisine ataceksın yeri orası bunların....
hay sizin haberinize.sırf dolu görünsün diye aynı cümleyi 40 defa okutturuyorusunuz bize. sizin ben haber mantıgınızı seveyim. akıllılar sizi
neyzen tevfik in güzel ve bir okadar bunlara uyan sözleri vardır.tabi anlayana.bunlara silah verilirse fetocular gibi davranır.
herkes senin gibi gittigi yerden birşey yiyerek dönmüyor Mengü hanım. Adnana gittin iyice yedin geldin heralde, tokatı...
HAYATINDA SERÇE DAHİ VURMAMIŞ ZEVZEK BOL KESEDEN ATIYOR MAÇAN YİYİYOR.SA DENE ADINI ÜSTÜNDE AKİT ?
3 tarafı deniz 4 tarafı hainlerle çevrili Türkiye gerçeği var. Kim PKK YPG DHKP v.b. terörist örgütleri zerre kadar desteklerse yardım ve yataklık yaparsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılmalıdır. Yeter artık ya hem besle hem hainlik yapsınlar. Yok böyle bir dünya. Hainmi anında sınırdışı. Terör bunu yaparsan bu ülkede biter.
bu nevşin mengü siyasetçimi yoksa spikermi herkes işini yapsın madem para için yapıyon git keranede çalış
adam doğru söylemiş yarası olan gocunur dedikleri temizlen se türkiye cok rahatlar
bem mengilere kıyamam zaati kadının tatmin sorunu var adnana kedicik bile oldu
yiyin birbirinizi
sadece hainler alınsın onlar kendini bilir. Taksimde gezi kalkışması sponsorları gibi
en ufak bir ceza almayacak tabi. kendi parali askerleri sonucta. 9 yasindaki kiz ile yataga girme hayali kurmayi normal bulan ama kafadaki kildan tahrik olup agzindan si.an bir topluluktan ne beklenir
adam doğru söylemiş
Akit sunucusu mal ve cahil yeri çöp tenekesi. Ancak gel gelelim nevşini gündemde tutmak isteyen mynet ve avanelerine bugün nevşinle ilgili bir haber daha paylaştılar bekledikleri yorumlar gelmeyince haberi çok kısa sürede sitedeki göz önündeki haberlerden kaldrıp aralara sıkıştırdılar peşinden hemen bu haberi koydular siteye. Boşuna uğraşmayın bu nevşini parlatmaya boş inşan buuu teneke yani :))))))
PROVAKASYON PROVAKASYON PROVAKASYON BU GÜRUH KRİPTO FETÖCÜ KRİPTÖ FETÖCÜ KRİPTÖ FETÖCÜ
Bu ülkenin çivisi 1940lı yıllardan sonra çıktı bir daha da yerine çakılmadı bugün bile hala çivimiz ne sökük ne de takıkmış gibi 20 30 sene sonrası bu ülke ne durumda olur bilemiyorum umarım her şey çok daha iyi olur :/
akit yazar, çizet, konuşur başkaları cevap verince de halkı kin ve nefretle vd.ile suçlayıp hakkındada C.S.na dava açtırırlar.
17 milyon sivilde silâh var.3.5 milyonu ruhsatlı.sabıkalı fırıncıda bile ruhsat çıktı.neler oluyor?
Gel hadi gel varmı yüreğin denesene tükürsek boğarız
Bunlar basın mensubu falan değil.Bunlar kıravatlı SİYASAL İSLAMCI,İŞİD in yurt içindeki temsilcileri.Her gün yayınlarında İSLAM diyerek ŞİDDET-NEFRET-KİN-HUSUMET TOHUMU SAÇANLARIN ASIL ZARARI İSLAM DİNİMİZE VE SAMİMİ DİNDAR MÜSLÜMANA. Bunlar haram yer,zina yapar,faizi alır-pkk-yahudi katille işbirliği yapar.BUNLAR ÖZGÜRLÜĞE-DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜĞE,SAMİMİYETE DÜŞMANDIIIR. KISACA ANARŞİSTTİRLER.
adam bence haklı mecliste chpkk lı dolu ordada çok pkk pyd aşığı var biz onlara bile ses çıkar mıyoruz diyor doğru söylüyor
Kimse bu güzel Ülkemin insanını bugune kadar böldüremedi bundan sonra da böldüremez . Birkaç kendını bilmezin lafı kimse gerilmesin arkadaslar, bu ve bunun gibilerinin yapmak istediği de bu zaten. Bize bizden başka dost yok..
kendisi yedi o tokatı iyi bilir bir daha yaparsa parmagıda yicek ya hemen herkesi uyarıyor
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