Sivillere EYP'yle tuzak kuran teröriste dava

LALE KÖKLÜ - Afrin'in Kurayriyah köyünde mart ayında sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayıp biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin ölümü, 4 sivilin de yaralanmasına neden olan YPG/PKK'lılar arasında bulunan ve yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist hakkında 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 120 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin Kurayriyah'da köylülerin çıkışına engel olmak amacıyla yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), 36 sivilin içinde bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri bebek, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden olduğu belirlenen E.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca terörist hakkında hali hazırda tespit edilen 5 kişinin ölümü için "tasarlayarak bombalamak suretiyle insan öldürme" suçundan 5 kez, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan da bir kez olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de "tasarlayarak bombalamak suretiyle insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 120 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.