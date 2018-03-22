Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik, Konya'ya özgü bir adettir. Regaip Kandili günü, sabah namazı ile başlayan şivlilik etkinliğinde çocuklar, kapı kapı dolaşarak şivlilik denilen daha çok şeker, gofret, çikolata, meyve toplarken evlerde ise bişi denilen hamur işi pişirilir. Devam eden bu şivlilik geleneğinin bir de manisi vardır. İşte Şivlilik geleneğinin tarihi...

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya yöresinde hala sürdürülen bir regaib kandili geleneği. olan Şivlilik ile ilgili tarihçilerinin yaptığı tarif şöyledir; “Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar;

'Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...'

Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.”

"Üç aylar, çocuklarımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin hem de bu mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip."