HABER

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:34 | Son Güncelleme

İstanbul Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı, bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT'luk 90 metre boyunda kuru yük Gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)
TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sivriada tanker yük gemisi Kaza gemi Son dakika

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.