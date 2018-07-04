Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT'luk 90 metre boyunda kuru yük Gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

