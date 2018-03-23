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Sivrihisar Belediyesi Regaip Kandili’ni eda eden vatandaşlara tatlı ikram etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Regaip Kandili münasebetiyle namaz çıkışı tatlı ikramı yapıldı.Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde camiler, Regaip Kandili sebebi ile dolup taştı.

Sivrihisar Belediyesi Regaip Kandili’ni eda eden vatandaşlara tatlı ikram etti

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Regaip Kandili münasebetiyle namaz çıkışı tatlı ikramı yapıldı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde camiler, Regaip Kandili sebebi ile dolup taştı. Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili ilçede coşku ile eda edildi. Sivrihisar Belediyesi’de kandil gecesini eda eden vatandaşlara cami çıkışlarında tatlı ikramında bulunarak, kandillerini kutladı.

Sivrihisar Belediyesi Regaip Kandili’ni eda eden vatandaşlara tatlı ikram etti

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