’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı

Sivrihisar Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan ve Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ‘Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Sivrihisar’ın büyük değerlerinden olan Nasreddin Hoca ve ailesine dair yeni bulguların gün ışığına çıkartıldığı ve Hızır Bey’in oğlu, Sinan Paşa’nın Nasreddin Hocanın torunu olduğunun ispatlandığı bilgilerin yer aldığı Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı ile ömrünün 50 yılını Sinan Paşa’yı araştırmaya adamış, Türk dünyasının ulu çınarı Mertol Tulum’a armağan kitaplarının tanıtımı, birçok akademisyenin ve çok sayıda katılımcının yer aldığı büyük bir tanıtım ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin fiziki çalışmalarının yanı sıra tarihi ve kültürel yönlerini ve Sivrihisar topraklarında yetişerek ülkemize ve bilim dünyasına katkı sağlamış şahsiyetleri akademik çalışmalar ile ön plana çıkarmaya devam ettiklerini belirtti. Yüzügüllü, “Bugün burada düşünür, gönül dostu, Türk edebiyatının büyük mizah ustası, Nasreddin Hoca’mızın Sivrihisar’da doğumunun ve Sivrihisar’da vefat ettiğinin bilimsel çalışmalar ile ispatlandığının bir kez daha altını çiziyorum. Devamında büyük bir titizlik ve özveri ile yürütülen çalışmalar neticesinde, Sivrihisar’da doğan İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’in oğlu, Sanatlı Türk Nesir Edebiyatımızın kurucusu olarak kabul edilen, değerli bilim ve devlet adamı Sinan Paşa’nın kesin bir bilgi ile Nasreddin Hoca’nın torunlarından olduğunu gün ışığına çıkaran bilgilerin yer aldığı ve Sinan Paşa konusunda bir ömür harcamış , onun eserlerini günümüz diline kazandırmış çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Mertol Tulum’a armağan kitaplarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Kökleri Sivrihisar’a dayanan , eserleriyle sadece dönemlerini değil , günümüzü aydınlatan bu alim, bilgin ve bilim insanlarını gelecek nesillere tüm yönleriyle aktaracak ve aydınlatacak çalışmaların gerçekleşmesinden büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Bu hususta ülkemize kazandırdığı eserlerle ilçemize kattığı değer için başta Prof. Dr. Mertol Tulum olmak üzere, emeği geçen çok kıymetli hocalarımız Prof. Dr. Erol Altınsapan, Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Prof. Dr. Ahmet Kartal ve değerli dostum Prof. Dr. Zafer Koylu’ya emeklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.