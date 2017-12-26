Siyah Beyaz Aşk 11. son bölüm izle: Ferhat'ın bıraktığı Aslı, katili ile karşı karşıya! (12. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, tam giderken bir anda koşarak Ferhat'a sarılır ve gözyaşlarına boğlulur. İzleyenleri heyecanlandıran ve ağlatan sahne ise sadece Aslı'nın hayalinden ibarettir. Diğer yandan Namık'ın söylemi ile Cüneyt'in ayarladığı adam havaalanında Aslı ile Ferhat'ı izlemektedir. Ferhat'ın arabaya binerek uzaklaştığı yerde Aslı şimdi kiralık katili ile başbaşa kalmıştır. Bu sahne ile sona eren Siyah Beyaz Aşk izleyenler, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak diye Google'da aramalar yapmaya başladı. Siyah Beyaz Aşk 11. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilir, aynı zamanda yeni bölüm fragmanını da takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk dün akşam duygusal bir bölüm ile ekranlara geldi. Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde Ferhat, Namık'tan korumak için Aslı'yı başka bir şehre göndermek istiyor. Bunu yaparken duygusuz bir tavır sergileyen Ferhat'ın karşısında Aslı çaresiz ne yapacağını şaşırır. Havaalanına birlikte giden Ferhat ile Aslı, içlerinde birbirlerine söyleyemedikleri ile birlikte ayrılır.

Siyah Beyaz Aşk 11. son bölümü izlemek için tıklayınız

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk’ın 25 Aralık 2017 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Aslı’nın tüm gerçekleri bilmesi, Namık Emirhan’ın harekete geçmesine sebep olur. Cüneyt’in yapacağı hamle, Aslı’yı büyük bir tehlikenin beklediğini habercisidir. Üstelik bu kez Aslı ile Ferhat, aynı tarafta yer alacaklardır.

Aslı, Ferhat’ın göründüğü gibi bir olmadığını anlar. Onun o karanlık tarafının, acılarını kapatmak için kullanılan bir kalkan olduğunu düşünür. Üstelik her şeyden habersizdir ve bir yalanın içinde yıllarca yaşamaktadır. Aslı, annesi Yeter’in nasıl böyle bir şeyi Ferhat’tan sakladığını sorgulamaya başlar.

Ferhat ise Aslı’nın kendisini değiştirmeye çalıştığını düşünür. Bu değişimden hoşnut olmayan Ferhat, anlamadığı bir şekilde Aslı’ya karşı koyamadığını fark eder. Kalbi ve aklı arasında gidip gelen Ferhat, bir seçim yapmak zorunda olduğunu hisseder.

Yeter, Aslı’nın her şeyi öğrendiğini Namık Emirhan’a haber verir. Ferhat’ın öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazır olan ikili, yeni bir plan yaparlar. Aslı’nın gelişiyle her şeyin daha da kötüye gittiğini düşünen Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmanın yolunu arar. Ferhat’a daha önce de çiftlikteki evde öldürülmesi gerektiğini söyleyen Namık, bu sefer kendi harekete geçecektir. Namık Emirhan, herkesin sırlarının olduğunu savunur ve Aslı’nın sırlarını ortaya çıkarmak için hamle yapacağını belirtir. Yeter ise, Aslı’ya bir şey olması durumunda Ferhat’ın bunun peşine düşeceğini bilmektedir.

Namık Emirhan, Aslı’yı devre dışı bırakabilmek için Cüneyt ile işbirliği yapar. Ferhat’ın gölgesinde kalmaktan şikayetçi olan Cüneyt için ayağına gelen bu fırsat, tüm dengeleri değiştirebilecek cinstendir. Ferhat, Aslı’ya gelebilecek tehlikelere karşı onun gitmesini ve her şeyden uzakta kalmasını ister.