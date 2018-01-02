Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı izle: Aslı, Ferhat'a gerçekleri söylüyor! (Yeni bölüm ne zaman?)

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a bazı şok edici gerçekleri itiraf ediyor. Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle dün akşam yayınlanmayan Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Ferhat, Aslı'yı bir kez daha ölümden kurtaracak gibi gözüküyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ne zaman?
Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı Namık'tan korumak için havaalanına götürdü ve bu şehirden çıkmasını, uzaklaşmasını istedi. Fakat Aslı'yı orada bekleyen başka bir tehlike vardı. Namık, Aslı'yı öldürmesi için biriyle anlaşmış ve bu kişi havaalanında ikilinin ayrılmasını beklemektedir. Son bölümde final sahnesinde Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Fakat merak edilen Aslı'ya ne olacaktı. Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanında bu eleman tarafından kaçırıldığı ve Ferhat'ın peşinden geldiği görülüyor. Ve ondan önce ise Aslı, Ferhat'a gerçekleri itiraf ediyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...
Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor! Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.
Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.
Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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