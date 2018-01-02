HABER

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı izle: Aslı, Ferhat'a gerçekleri söylüyor! (Yeni bölüm ne zaman?)

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 10:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm dün akşam Kanal D'de yayınlanmadı. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk da bu uygulamadan nasibini aldı ve dün Kanal D ekranlarına gelmedi. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı havaalanında terketmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Aslı, bazı şok gerçekleri Ferhat'a itiraf ediyor. Peki yeni bölüm ne zaman? İşte Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı izle: Aslı, Ferhat'a gerçekleri söylüyor! (Yeni bölüm ne zaman?)

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a bazı şok edici gerçekleri itiraf ediyor. Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle dün akşam yayınlanmayan Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Ferhat, Aslı'yı bir kez daha ölümden kurtaracak gibi gözüküyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ne zaman?

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı Namık'tan korumak için havaalanına götürdü ve bu şehirden çıkmasını, uzaklaşmasını istedi. Fakat Aslı'yı orada bekleyen başka bir tehlike vardı. Namık, Aslı'yı öldürmesi için biriyle anlaşmış ve bu kişi havaalanında ikilinin ayrılmasını beklemektedir. Son bölümde final sahnesinde Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Fakat merak edilen Aslı'ya ne olacaktı. Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanında bu eleman tarafından kaçırıldığı ve Ferhat'ın peşinden geldiği görülüyor. Ve ondan önce ise Aslı, Ferhat'a gerçekleri itiraf ediyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Siyah Beyaz Aşk 12. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor! Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Siyah Beyaz Aşk 11. son bölüm izle: Ferhat'ın bıraktığı Aslı, katili ile karşı karşıya! (12. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanal d Siyah Beyaz Aşk siyah beyaz aşk yeni bölüm siyah beyaz aşk izle siyah beyaz aşk fragman siyah beyaz aşk 12 bölüm

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.