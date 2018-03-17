Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi'nde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlar, hem ilerleyen yaşlarına rağmen okuma istekleri hem de giydikleri siyah önlüklerle dikkati çekiyor.

Yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalıkları ile çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkarıyor.

Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ancak kendisi bu imkanı bulamayan kursiyerlerden 27 torun 8 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kadriye Bulut, AA muhabirine, okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak imkan bulamadığını söyledi.

"ÖNLÜK GİYMEK İÇİMDE BİR ÖZLEMDİ"



"Çocukken kardeşime baktığım için okula gidemedim. Önlük giymek, okuma yazma öğrenmek içimde bir özlemdi." diyen Bulut, şimdi geç de olsa okuma yazma kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Nermin Kurt ise çocukken giyemedikleri önlüğü şimdi giyebildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kurt, "Okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum. Çok mutluyuz, çocukluğumuzu hatırladık. Okuyamadığımız için içimizde uhde kalmıştı. Okuma seferberliği yapan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Torunlarım beni görünce 'çok yakışmış, çok güzel olmuş' dediler." diye konuştu.