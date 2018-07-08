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Siyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, başlarından yapışık olarak dünyaya gelen 'siyam ikizleri', 18 günlük yaşam mücadeleleri sürerken, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı.

Siyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, başlarından yapışık olarak dünyaya gelen 'siyam ikizleri', 18 günlük yaşam mücadeleleri sürerken, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan bebekler, henüz anne kucağının sıcaklığını hissedemedi.
Alanya'da, Fatma (32) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (40) 21 Haziran'da dünyaya gelen, başlarından yapışık erkek ikiz bebeklerinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesi sürüyor. Evrensel çiftinin adlarını Yiğit ile Derman olarak düşündüğü, hastane kayıtlarına 'Evrensel bebek 1', 'Evrensel bebek 2' olarak geçen ve beyinleri ayrı, beynin ana damarı yapışık dünyaya gelen ikizler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Biberonla beslenmeye başlanan, birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan bebekler, yaşama tutunmayı başarabilirse ilerleyen dönemde bir dizi ameliyatla birbirinden ayrılacak.
'EMZİRMEYE BAŞLAYACAĞIM'
Bebeklerine isimlerini verdiklerini anlatan Fatma Evrensel, Yiğit ve Derman'ın normal odaya alınmalarına çok sevindiğini söyledi. Bebeklerini biberonla beslenmeye başladıklarını belirten Evrensel, ikizlerini henüz kucağına alamadığını ve emziremediğini dile getirerek, "İlerleyen zamanda inşallah emzirmeye de başlayacağım. Şimdilik biberonla besleniyorlar. 200- 300 gram almışlar. Doğduklarında her biri 2 kilo 200 gramdı" dedi.
'KUCAĞIMA ALACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM'
Bebekleri yataklarında öpüp, kokladığını; ama kucağına alamamaktan dolayı üzüldüğünü kaydeden Fatma Evrensel, "Bezlerini ben değiştiriyorum. Biberonla besliyorum; ama kucağıma almak şu anda zor. Onun için yataklarında seviyorum bebeklerimi. Çok güzeller. Tüm bakımlarını yapıyorum; ama henüz kucağıma alamıyorum" diye konuştu.
SİYAM İKİZLERİ
Siyam ikizleri (yapışık ikizler), tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek kordonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre, bebekler, değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirine yapışıktır hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedir. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.

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Siyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandıSiyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandıSiyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandıSiyam ikizleri, biberonla beslenmeye başlandı

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