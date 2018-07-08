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Siyam ikizlerinin biri "Yiğit" diğeri "Derman"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizlerinin 100'er gram alması aileyi umutlandırdı - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde normal servise çıkarılan ikizlere "Derman" ve "Yiğit" adı verildi - Baba Ömer Evrensel: - "Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah evlatlarım hayata tutunacak"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da tedavileri devam eden siyam ikizlerinin yüzer gram alması, hayatta kalmalarına yönelik umutları artırdı.

Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Beyinleri ayrı ama ana toplardamarı ortak olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı.

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin 4 yıllık bebek hasretini gideren ikizleri yaşatabilmek için servisteki doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da seferber oldu.

Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi.

- Derman ve Yiğit ismi verildi

Baba Ömer Evrensel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizlerinin normal odaya çıktığını, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdiklerini dile getiren Evrensel, "Çocuk sahibi olmak her anne babanın hayalidir. Tabii ki çocuklarımı ayrı ayrı kucağıma almak isterdim. Birisi ters, birisi düz. Allah'tan geldi, zaman gösterecek." dedi.

İkizlere ilerleyen süreçte ameliyat yapılacağını, birbirinden ayrılabileceğini vurgulayan Evrensel, her iki bebeğinin de hayata tutunması için dua ettiklerini anlattı.

"Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah evlatlarım hayata tutunacak. Allah'ın izniyle umudumuz hep olacak. Veren de alan da Allah. Hiçbirimizin bir saniye sonra ne olacağı belli değil." diyen Evrensel, hayatta mucizeler de olduğunu vurguladı.

Doktorların ellerinden geleni yaptığını belirten Evrensel, şunları kaydetti:

"Çocuklar toparlansın ameliyat edeceğiz, dediler. Çok zayıflar, ikişer kilogram doğdular, şu ana kadar yüzer gram aldılar. Sağlık durumları iyi, eşim artık emzirebilecek. Şu an biberonla besliyor. Sağlıkları iyi, en ufak sıkıntıları yok. Doktorlarımız, hemşire ve hasta bakıcıları Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde herkes seferber oldu. Çok ilgililer. İnşallah güzel olur."

Evlatlarını sağlıklı şekilde bir an önce evine götürme hayalleri kuran anne Fatma Evrensel ise "İlk günden itibaren benim sütümle besleniyorlar. Özenle bakıyorum, durmadan dua ediyorum." diye konuştu.

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Akdeniz Üniversitesi Fatma Evrensel ikizler Ömer Evrensel Siyam

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