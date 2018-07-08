Bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdiklerini dile getiren Evrensel, "Çocuk sahibi olmak her anne babanın hayalidir. Tabii ki çocuklarımı ayrı ayrı kucağıma almak isterdim. Birisi ters, birisi düz. Allah'tan geldi, zaman gösterecek." dedi.

Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi.

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin 4 yıllık bebek hasretini gideren ikizleri yaşatabilmek için servisteki doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da seferber oldu.

İkizlere ilerleyen süreçte ameliyat yapılacağını, birbirinden ayrılabileceğini vurgulayan Evrensel, her iki bebeğinin de hayata tutunması için dua ettiklerini anlattı.

"Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah evlatlarım hayata tutunacak. Allah'ın izniyle umudumuz hep olacak. Veren de alan da Allah. Hiçbirimizin bir saniye sonra ne olacağı belli değil." diyen Evrensel, hayatta mucizeler de olduğunu vurguladı.

Doktorların ellerinden geleni yaptığını belirten Evrensel, şunları kaydetti:

"Çocuklar toparlansın ameliyat edeceğiz, dediler. Çok zayıflar, ikişer kilogram doğdular, şu ana kadar yüzer gram aldılar. Sağlık durumları iyi, eşim artık emzirebilecek. Şu an biberonla besliyor. Sağlıkları iyi, en ufak sıkıntıları yok. Doktorlarımız, hemşire ve hasta bakıcıları Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde herkes seferber oldu. Çok ilgililer. İnşallah güzel olur."

Evlatlarını sağlıklı şekilde bir an önce evine götürme hayalleri kuran anne Fatma Evrensel ise "İlk günden itibaren benim sütümle besleniyorlar. Özenle bakıyorum, durmadan dua ediyorum." diye konuştu.

