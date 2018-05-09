Siyanürle intihar eden iş kadının cenazesi adli tıp kurumundan alındı

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de, siyanür içerek yaşamına veren Necla Köker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze yakınlarına teslim edildi.

Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker (45), Kadıköy'deki evinde, dün siyanür içerek yaşamına son vermişti. Köker'in cenazesi AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köker'in otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Necla Köker'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

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