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"Siyanürle intihar" iddiası apartmanları boşalttırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşamına son veren kişinin yanında "Siyanür içtim, bana dokunmayın" notu bulunması üzerine tedbir amacıyla 2 bina boşaltıldı - Yapılan ölçümde, cesedin bulunduğu odada çevre sağlığını etkilemeyecek düzeyde hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür maddeleri tespit edildi

Antalya'da intihar eden kişinin siyanür içtiği yönünde bıraktığı not üzerine tedbir amacıyla 2 bina boşaltıldı.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821'inci Sokak'taki Halil Ak Apartmanı'nda yaşayan üniversite öğrencisi S.Ç'den (26) haber alamayan ağabeyi ve kız arkadaşı, eve gittiklerinde bu kişiyi hareketsiz halde buldu.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede S.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, cesedin yanında "Siyanür içtim, bana dokunmayın" yazılı bir not bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından tedbir amacıyla olayın yaşandığı apartman ve bitişiğindeki bina boşaltıldı, sokağa giriş çıkışlar da yasaklandı. S.Ç'nin ağabeyi, kız arkadaşı ile eve giren 3 sağlık çalışanı da tedbir amacıyla hastanede karantinaya alındı.

Olay yerine gelen Afyonkarahisar AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, evde kimyasal ölçüm yaptı. Ölçüm sonucunda, cesedin bulunduğu odada hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür maddeleri tespit edildi.

Bulunan maddelerin miktarının apartmandakilerin sağlığını olumsuz etkilemeyeceği ve evin havalandırılması durumunda kendiliğinden kaybolacağı belirtilerek, karantina tedbirleri kaldırıldı.

- "Sokakta bekledik"

S.Ç'nin komşusu Emrah Konyalı, saat 17.00 sularında apartman önünde ambulans ve polisleri gördüğünü belirterek, o saatten sonra 5-6 kere evine girip çıktığını anlattı.

Bu süre zarfında kimsenin kendilerini uyarmadığını ifade eden Konyalı, "Saat 22.00 sıralarında 'Apartman karantinaya alındı, eve giremezsiniz' denildi. 'Eve en az 5-6 kere girip çıktım, o zaman beni de karantinaya alın' dedim. Hiç oralı olmadılar. Eve giremediğimiz için sokakta bekledik." diye konuştu.

Emrah Konyalı, intihar eden komşularının efendi, kendi halinde ve sessiz biri olduğunu da kaydetti.

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Antalya Karantina Siyanür

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