"Siyanürle intihar" iddiası apartmanları boşalttırdı

Antalya'da intihar eden kişinin siyanür içtiği yönünde bıraktığı not üzerine tedbir amacıyla 2 bina boşaltıldı.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821'inci Sokak'taki Halil Ak Apartmanı'nda yaşayan üniversite öğrencisi S.Ç'den (26) haber alamayan ağabeyi ve kız arkadaşı, eve gittiklerinde bu kişiyi hareketsiz halde buldu.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede S.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, cesedin yanında "Siyanür içtim, bana dokunmayın" yazılı bir not bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından tedbir amacıyla olayın yaşandığı apartman ve bitişiğindeki bina boşaltıldı, sokağa giriş çıkışlar da yasaklandı. S.Ç'nin ağabeyi, kız arkadaşı ile eve giren 3 sağlık çalışanı da tedbir amacıyla hastanede karantinaya alındı.

Olay yerine gelen Afyonkarahisar AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi, evde kimyasal ölçüm yaptı. Ölçüm sonucunda, cesedin bulunduğu odada hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür maddeleri tespit edildi.

Bulunan maddelerin miktarının apartmandakilerin sağlığını olumsuz etkilemeyeceği ve evin havalandırılması durumunda kendiliğinden kaybolacağı belirtilerek, karantina tedbirleri kaldırıldı.