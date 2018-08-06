"Siyaset ve Ahlak Klasikleri Projesi" imza töreni

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, "Siyaset ve Ahlak Klasikleri'ni yayınlayacağız ama Türkiye'de her şeyin ahlakı, etiği var ama siyasetin etiği yok maalesef. Halbuki belki de en fazla siyaset etiğine ihtiyacımız var. O yüzden hem siyasetnamelerin hem de ahlakın klasiklerinin hayata geçirileceği bu güzel kültürel faaliyeti çok önemsiyor ve ciddi buluyoruz." dedi. İbn Haldun Üniversitesi ve Esenler Belediyesince İslam siyaset kültürüne ait mirasın 100 önemli eserinin tercümesi, yayınlanması, kaliteli ve çok yönlü bir okur kitaplığı hazırlanması amacıyla hayata geçirilen "Siyaset ve Ahlak Klasikleri Projesi"nin imza töreni, Sheraton Grand Ataşehir Hotel'de gerçekleştirildi. Törene, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı. Aynı zamanda projenin danışma kurulunda da bulunan Prof. Dr. İrfan Gündüz, tören öncesi yaptığı konuşmada, "Siyaset ve Ahlak Klasikleri'ni inşallah yayınlayacağız ama Türkiye'de her şeyin ahlakı, etiği var ama siyasetin etiği yok maalesef. Halbuki belki de en fazla siyaset etiğine ihtiyacımız var. O yüzden hem siyasetnamelerin hem de ahlakın klasiklerinin hayata geçirileceği bu güzel kültürel faaliyeti çok önemsiyor ve ciddi buluyoruz." dedi.

Gündüz, siyasetin kelime anlamına ve tarihçesine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: "Kültür; tortu, birikinti demek. İnsanın her duyduğu güzel söz ve nasihatlerden şuur altında biriktirdiği o kalıntı duygulara kültür diyoruz biz. Kültür, kişinin hem kimliğini hem de karakterini oluşturur. Biz de üç tane şey vardı. Bir; Milli Eğitim Bakanlığı, iki; Milli Savunma Bakanlığı, üç; Milli Kültür Bakanlığı vardı. Kültür Bakanlığımızın başından 'milli' yi kaldırdılar 'kültür evrensel olur' diye. Böylece bizim milli ve yerli karakterimizi yok etmeye, törpülemeye başladılar. Bana göre bu Esenler Belediyemizin katkısıyla İbn Haldun Üniversitesi'nin akademik desteğiyle Siyaset ve Ahlak Klasikleri'nin yeniden toplumumuza kazandırılması ve gençliğimizin huzuruna götürülmesi çok büyük bir hizmettir. Köklerimizle buluşacağımız bir gayrettir." - "İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, nice çalışmayı ilgilisiyle buluşturacak" Aynı zamanda Siyaset ve Ahlak Klasikleri Projesi'nin danışma kurulunda da yer alan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları'nın bu tür nice çalışmayı ilgilisiyle buluşturacağını kaydetti.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de böyle bir projenin hayalini 10-15 yıldır taşıdığını dile getirerek, derslerde İslam ve Türk siyaset düşüncesine dair kaynaklar kapsamında sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Var olan kaynakların bir kısmının basılmış ancak şu anda mevcut olmadığını, bir kısmının hiç basılmadığını, bir kısmının ise gençlerin anlamayacağı, ağır bir dille üretildiğini dile getiren Şentürk, şöyle devam etti: "Ancak Batı siyaset düşüncesi söz konusu olduğunda kaynaklar son derece güzel bir şekilde basılmış ve öğrenciler çok kolay şekilde ulaşabiliyorlar. Bu yüzden eğitimde ciddi bir sıkıntı çekiyorduk. Bu proje İbn Haldun Üniversitesi'nin gelenekli yenilikçilik anlayışıyla son derece uygun düşen bir proje. İnşallah biz siyaset düşüncesi geleneğimizden istifadeyle bu konuda ne gibi yeni şeyler söyleyebiliriz, bunun arayışı içerisinde olacağız. Buna benzer yayın projelerini sürdüreceğiz. Bir taraftan unutulan, unutturulmaya çalışılan geleneğimizi ihya etmeye çalışacağız. Oradan ilham alarak günümüze, Türkiye'ye, İslam dünyasına ve beşeriyete neler söyleyebiliriz bunun arayışı içerisinde olacağız."