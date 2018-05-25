"Siyaset yapmanın tek bir amacı var, insanlara hizmet etmek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye'yi yolundan döndürmek için ne tür fırıldak ve filmler çevirdiklerini hepiniz çok iyi görüyorsunuz. Verin Tayyip Erdoğan'ı diyorlar. Türkiye'den vazgeçin diyorlar. Türkiye'nin büyümesi kalkınmasından size ne diyorlar." dedi.

Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekili adaylarından İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan ile Adıyaman Havalimanı'na geldi.

Burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Aydın ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın gerçekten hizmet edilmeye değer bir şehir olduğunu söyledi.

Ahmet Aydın, "Siyaset yapmanın tek bir amacı var. İnsanlara hizmet etmek. Makamlar geçici. Tabii hizmet etmek için iktidar olmak gerekiyor. Yönetimde söz sahibi olmanız gerekiyor. Seçilmeniz gerekiyor. Ama bunların hepsi araç. Amaç, insanlara hizmet etmek. İnsanları yaşatarak devleti yaşatmak. İnsanımızın hak ettiği ölçüde insan onuruna uygun bir şekilde yaşamak." diye konuştu.