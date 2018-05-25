"Siyaset yapmanın tek bir amacı var, insanlara hizmet etmek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye'yi yolundan döndürmek için ne tür fırıldak ve filmler çevirdiklerini hepiniz çok iyi görüyorsunuz. Verin Tayyip Erdoğan'ı diyorlar. Türkiye'den vazgeçin diyorlar. Türkiye'nin büyümesi kalkınmasından size ne diyorlar." dedi.
Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekili adaylarından İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan ile Adıyaman Havalimanı'na geldi.
Burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Aydın ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Aydın, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın gerçekten hizmet edilmeye değer bir şehir olduğunu söyledi.
Ahmet Aydın, "Siyaset yapmanın tek bir amacı var. İnsanlara hizmet etmek. Makamlar geçici. Tabii hizmet etmek için iktidar olmak gerekiyor. Yönetimde söz sahibi olmanız gerekiyor. Seçilmeniz gerekiyor. Ama bunların hepsi araç. Amaç, insanlara hizmet etmek. İnsanları yaşatarak devleti yaşatmak. İnsanımızın hak ettiği ölçüde insan onuruna uygun bir şekilde yaşamak." diye konuştu.
- "Verin Tayyip Erdoğan'ı diyorlar
'Biz niye vekil olmak istiyoruz' diyen Aydın, şöyle konuştu:
"Türkiye'de oynanan oyunları görüyorsunuz. Türkiye'yi yolundan döndürmek için ne tür fırıldak ve filmler çevirdiklerini hepiniz çok iyi görüyorsunuz. Verin Tayyip Erdoğan'ı diyorlar. Türkiye'den vazgeçin diyorlar. Türkiye'nin büyümesi kalkınmasından size ne diyorlar. Verin Tayyip Erdoğan'ı yoksa tek ayak üzerinde bekletiriz diyorlar. Bu anlamda daha ilk günden beri demokratikleşirken büyürken güçlenirken ama öbür taraftan da şeytanları taşlamaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle hem tavaf yapacağız hem de halkımızla birlikte o tüm şeytanları taşlamaya devam edeceğiz."
15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi ekonomi üzerine operasyon çekerek yapmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:
"Ne oldu da dolar bu kadar yükseldi? Türkiye 2017'de G-20 ülkesinin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Yüzde 7,4. 2018'de yüzde 8.9 ilk çeyrek, turizm gelirleri yüzde 31'in üzerinde artmış. Afrin ve Zeytin Dalı Harekatlarında güzel başarılar elde etmişiz. Terörle etkili mücadele etmişiz. Büyüyüp kalkınıyoruz, ama dolar hiç olmadık yerde bir gece operasyonu ile katlanıyor. 15 Temmuz'da top ve tüfekle yapamayanlar, seçimde milletin iradesine ipotek koyamıyorlar. Bu sefer ekmeğimizle oynamaya başladılar. Bunu unutmayacağız. Bunu onlara yar etmeyeceğiz. Ekmeğimiz, özgürlüğümüz ve halkımıza da sahip çıkacağız."
Konuşmaların ardından Aydın ve AK Parti Adıyaman milletvekili adayları, bir otelde düzenlenen iftara katıldı.
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