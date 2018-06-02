"Siyasette başarılı olmanın sırrı insanların kalbine dokunmak"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Siyasette başarılı olmanın sırrı çok çalışmak, kapı kapı dolaşmak, insanların kalbine dokunmak." dedi.

Bak, Ardeşen Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hakan Gültekin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Merkez Camisi'nde Asiye Özyanık'ın cenaze törenine katılan Bak, ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Rize il merkezinde gençlerle iftarda buluşan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayisinin son yıllarda büyük oranda milli olduğunu, hiç kimseye ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Gençlerin çok çalışması gerektiğini vurgulayan Bak, "Çalışmadan hayatta başarılı olamazsınız. Siyasette başarılı olmanın sırrı çok çalışmak, kapı kapı dolaşmak, insanların kalbine dokunmak. Recep Tayyip Erdoğan da insanlardan enerji alıyor, gençlerle birlikte yürüyor." diye konuştu.

Bak, gençlerden büyüklerine saygı göstermesi ve merhametli olmasını isteyerek, büyüklerin her zaman saygıyı hak ettiğini dile getirdi.

AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'nin her yerinde hizmet yaptığına işaret eden Bak, ekonominin 3,5 kat büyüdüğünü, yapılan bütün engellemelere rağmen bunun başarıldığını belirtti.

