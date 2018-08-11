HABER

 SİYASİ ANALİST SEMENT: ERDOĞAN'IN MAKALESİ AMERİKAN PİYASASINI SARSAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul - DHA  Siyasi Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntına yol açabileceğini ve S&P endeksinin 6 ay içerisinde 1900 puana kadar gerileyebileceğini söyledi.

İstanbul - DHA
Siyasi Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntına yol açabileceğini ve S&P endeksinin 6 ay içerisinde 1900 puana kadar gerileyebileceğini söyledi.

"AMERİKALI YATIRIMCILARIN BÜTÜN HESAPLARINI ALTÜST EDEBİLİR"
Batı ittifakı için Türkiye'yi kaybetmenin savunma harcamaları açısından maliyetinin iki ekonomiyi de derinden etkileme potansiyeli barındırdığını vurgulayan Sement, "Makalede belirtildiği gibi Türkiye'nin başka dostlar bulması demek Amerika'nın savunma harcamalarını en az iki katına, Avrupa'nın da beş katına çıkartması demektir. Bu durumun gerçekleşme ihtimali bile Amerikalı yatırımcıların bütün hesaplarını altüst edebilir" dedi.

"AMERİKAN BORSALARI HIZLA DÜŞMEYE BAŞLAR"
Amerika'nın elindeki kozları büyük oranda kullandığı halde arzu ettiği sonuçlara ulaşamadığını kaydeden Serdar Sement, "Erdoğan'ın NYT'deki makalesi hem zamanlama hem ifade tekniği hem de kullanılan mecra açısından özenle hazırlanmış. Amerika'nın gerçek bir dostu olan Türk halkının Trump yönetiminin akılsızca uygulamalarına karşı Amerikan halkını ve yatırımcıları uyarı niteliğinde. Eğer Amerikan yönetimi buna dostluğun gereğini yapmazsa ilk tepkiyi Amerikalı yatırımcı verir ve Amerikan borsaları önümüzdeki haftalardan başlayarak hızla düşmeye başlar" şeklinde konuştu.
Amerika için bir diğer alternatifin de Trump yönetiminin bu çılgınlıklarını sona erdirecek bir tedbir almak olduğunu dile getiren Sement, "Pentagon ve iş dünyası bütün hesapları altüst edecek bu durum karşısında gereğini yapmakta tereddüt etmeyeceklerdir" diye konuştu.

ERDOĞAN, NEW YORK TİMES'A YAZDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a yazdığı makalede özetle şu değerlendirmede bulunmuştu:
Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözlerAhmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.