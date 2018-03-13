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Siyasi parti mali denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin, Anavatan Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Devrimci Halk Partisi, Alternatif ve Değişim Partisi ile Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Yüksek Mahkeme, hesap incelemelerinde Anavatan Partisinin 15 bin 400 lira, Devrimci İşçi Partisinin 6 bin 220 lira, Sosyalist Demokrasi Partisinin ise bin 500 lira karşılığı parti mal varlıklarının uygun bir şekilde belgelendirilmediği için Hazineye irat kaydedilmesine karar verdi - Mahkeme ayrıca Sosyalist Demokrasi Partisi ve Devrimci Halk Partisi hakkında inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı

Anavatan Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Devrimci Halk Partisi, Alternatif ve Değişim Partisi ile Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Anavatan Partisinin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde belgelendirilmeyen 15 bin 400 lira karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi, Osman Alifeyyaz Paksüt ve Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

Ayrıca partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen 52 bin 500 lira gelir ve 52 bin 25 lira 58 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

- Devrimci İşçi Partisi

Devrimci İşçi Partisinin 2011 yılı kesin hesap incelemesinde ilgili kanun hükümlerine uygun bir şekilde belgelendirilmeyen 6 bin 220 lira karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi kararı, Osman Alifeyyaz Paksüt ve Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla alındı.

Partinin 2011 yılı kesin hesabında gösterilen 7 bin 10 lira gelir ve 7 bin 180 lira giderin Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

- Sosyalist Demokrasi Partisi

Sosyalist Demokrasi Partisinin 2012 yılı kesin hesap incelemesinde uygun bir şekilde belgelendirilmeyen bin 500 lira karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesine, kesin hesabında gösterilen 92 bin 899 lira gelir ve 92 bin 467 lira 92 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Ayrıca Anayasa Mahkemesine söz konusu bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan parti sorumluları hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

- Devrimci Halk Partisi

Devrimci Halk Partisinin 2012 yılı kesin hesap incelemesinde, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.

Kararda ayrıca siyasi faaliyetlerinin karşılanması mümkün olmayan miktarda gelir ve gider ibraz edilen Parti Genel Merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2012 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

Ayrıca Devrimci Halk Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 7 bin 512 lira 31 kuruş gelir ve 10 bin 364 lira 46 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

- Alternatif ve Değişim Partisi

Alternatif ve Değişim Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 2 bin 800 lira gelir ve 2 bin 800 lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

- Sağduyu Partisi

Sağduyu Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 59 bin 668 lira 68 kuruş gelir ve 48 bin 978 lira 690 kuruş giderinin doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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