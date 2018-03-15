Siyasi parti mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, 38 bin 930 lira gelir ve 38 bin 940 lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Liberal Demokrat Partinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde de 17 bin 450 lira 70 kuruş gelir ve 15 bin 100 lira 30 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisinin söz konusu döneme ait kesin hesap incelemelerinde ise mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.

Kararda ayrıca siyasi faaliyetlerinin karşılanması mümkün olmayan miktarda gelir ve gider ibraz edilen Parti Genel Merkezi kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2014 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.