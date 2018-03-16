HABER

Siyasi parti mali denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 04:02 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin, Millet ve Adalet Partisi, Katılımcı Demokrasi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Komünist Parti, Halkın Sesi Partisi, Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Millet ve Adalet Partisinin kesin hesap incelemesinde, 55 bin lira gelir ve 44 bin 838 lira 16 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Katılımcı Demokrasi Partisinin kesin hesap incelemesinde ise 26 bin 210 lira gelir ve 26 bin 29 lira 48 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Halkın Kurtuluş Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 119 bin 522 lira 91 kuruş gelir ve 119 bin 486 lira 22 kuruş giderinin; Komünist Partinin ise 165 bin 30 lira gelir ve 160 bin 58 lira 29 kuruş giderinin doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Halkın Sesi Partisinin söz konusu döneme ait kesin hesap incelemesinde 3 bin 960 lira gelir ve 3 bin 960 lira giderinin; Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisinin ise 73 bin 465 lira gelir ve 72 bin 296 lira 81 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin de 57 bin 969 lira 35 kuruş gelir ve 58 bin 284 lira 9 kuruş giderinin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi denetim parti Resmi Gazete siyasi parti

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın kaçak kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kaçak kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.