Siyasi parti mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkemenin, Türkiye İşçi Partisinin 2014 yılı, Milliyetçi Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Ayyıldız Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisinin ise 2016 yılı kesin hesap incelemelerinde, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararları alındı.

Kararda ayrıca Türkiye İşçi Partisinin herhangi bir gelir ve gider ibraz edilmeyen Parti Genel Merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2014 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle hükmedildi.

Milliyetçi Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Ayyıldız Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisinin ise Genel Merkez ve il örgütlerine ait kesin hesapların denetimi gerçekleştirilemediğinden 2016 yılı hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.