Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Biz seçtiğimiz kadar, seçilmek de istiyoruz. Engelli nasıl ki seçiyorsa seçilebilmelidir. Meclise gidebilmelidir. Siyasi partiler, engelli adaylara mutlaka yer vermelidir." dedi.

Sakatlar Haftası dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde düzenledikleri toplantıda konuşan Çelebi, Türkiye'nin seçim sürecine girmesi dolayısıyla siyasilerin engellilere yönelik çalışma yapmalarını istedi.

"Engelliler sınavlarla istihdam edilebiliyor. Biz bunu kabul edebiliyoruz. Bundan sonra aldığımız eğitimlere göre istihdam edilmek istiyoruz. Dışlanmak istemiyoruz. Aldığımız eğitimde kariyer yapmak istiyoruz. Hakim, savcı, kaymakam, belediye başkanı ve milletvekili olmak istiyoruz." diye konuşan Çelebi, siyasi partilerin listelerinde daha çok engelliye yer vermeleri gerektiğini belirtti.

Çelebi, "Elbette herkesin oyları kıymetlidir. Engellinin oyu da çok kıymetlidir. Biz seçtiğimiz kadar, seçilmek de istiyoruz. Engelli nasıl ki seçiyorsa seçilebilmelidir. Meclise gidebilmelidir. Siyasi partilerimiz engelli adaylara mutlaka yer vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.