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"Siyasi partiler, engelli adaylara mutlaka yer vermelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi: - "Biz seçtiğimiz kadar, seçilmek de istiyoruz. Engelli nasıl ki seçiyorsa seçilebilmelidir. Meclise gidebilmelidir. Siyasi partiler, engelli adaylara mutlaka yer vermelidir"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Biz seçtiğimiz kadar, seçilmek de istiyoruz. Engelli nasıl ki seçiyorsa seçilebilmelidir. Meclise gidebilmelidir. Siyasi partiler, engelli adaylara mutlaka yer vermelidir." dedi.

Sakatlar Haftası dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde düzenledikleri toplantıda konuşan Çelebi, Türkiye'nin seçim sürecine girmesi dolayısıyla siyasilerin engellilere yönelik çalışma yapmalarını istedi.

"Engelliler sınavlarla istihdam edilebiliyor. Biz bunu kabul edebiliyoruz. Bundan sonra aldığımız eğitimlere göre istihdam edilmek istiyoruz. Dışlanmak istemiyoruz. Aldığımız eğitimde kariyer yapmak istiyoruz. Hakim, savcı, kaymakam, belediye başkanı ve milletvekili olmak istiyoruz." diye konuşan Çelebi, siyasi partilerin listelerinde daha çok engelliye yer vermeleri gerektiğini belirtti.

Çelebi, "Elbette herkesin oyları kıymetlidir. Engellinin oyu da çok kıymetlidir. Biz seçtiğimiz kadar, seçilmek de istiyoruz. Engelli nasıl ki seçiyorsa seçilebilmelidir. Meclise gidebilmelidir. Siyasi partilerimiz engelli adaylara mutlaka yer vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

10-16 Mayıs'ın "Engelliler Haftası" olarak anıldığını kaydeden Çelebi, bu haftanın engellilerin sorunlarının dile getirildiği ve çözüm yollarının arandığı sistematik bir değerlendirme haftası haline geldiğini vurguladı.

AK Parti'nin iktidar olması ile engellilere yönelik icraatların gelişmiş birçok ülkeden daha ileri seviyeye geldiğini anlatan Çelebi, engelliler için daha çok çalışma yapılması noktasında çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Çelebi, seçim sürecinde siyasi partilerin engellilerle ilgili çalışmalara ağırlık vermeleri temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engelliler, seçmeyi bildikleri gibi seçilme hakları da vardır. Bu nedenle partiler engellilerimizi milletvekili olarak Meclise taşımalıdır. Devletler elle ayakla değil akılla yürütülür. Şu anda Mecliste engelliler, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır. Verilen vazifeleri ise kritik olmaktan uzak, kadro doldurulmayı amaçlayan görevler olarak görmekteyiz. Oysa ki engellilerin yetenekleri tam olarak değerlendirildiğinde yapamayacakları hiçbir şey yoktur."

Toplantı öncesinde konfederasyon üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ederek, Büyük Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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Sakatlar Haftası Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi

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