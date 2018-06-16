Siyasi partilerde bayramlaşma

CHP, DSP ve Saadet Partisi, HDP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Siyasi partiler arasındaki Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında HDP’ye sırasıyla CHP, DSP ve Saadet Partisi yöneticileri geldi.
Bayram ziyareti yapan siyasi parti heyetlerini, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve diğer partililer karşıladı.
CHP'li heyette Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Parti Meclisi üyeleri Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu yer aldı.
Saadet Partisi heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığında Fatih Beyazıt ve Mehmet Fethi Öztürk'ten oluştu.
DSP heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Erdin Özdil başkanlık etti.
HDP'li Sancar ve beraberindekiler, parti yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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