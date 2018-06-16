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Siyasi partilerde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

AK Parti, MHP, CHP, DP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, HDP, DSP ve HÜDAPAR heyetleri, Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu - Saadet Partisi Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ: - "Seçimlerin sonuçlarıyla ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bütün partiler ellerinden gelen emeği, gayreti ortaya koyuyorlar. İnşallah en hayırlı sonuç ülkemiz için çıkmış olur"

AK Parti, MHP, CHP, DP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, HDP, DSP ve HÜDAPAR heyetleri, Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Genel İdare Kurulu üyesi Adnan Simit ile Gençlik Kolları Başkanı Salih Akyüz ağırladı.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Havva Öztürk ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir'den oluşan AK Parti heyetinin ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerine ilişkin konular gündeme geldi.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini anımsatan Ceylan, "Bu seçim inşallah hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Ağdağ seçimlerin ülkeye hayır getirmesi temennisinde bulunarak, "Bütün partiler ellerinden gelen emeği, gayreti ortaya koyuyorlar. İnşallah en hayırlı sonuç ülkemiz için çıkmış olur." dedi.

Suruç'taki saldırıya işaret eden Ağdağ, bu tip üzücü olaylara sebebiyet verilmemesi için itidal telkininde bulunulması gerektiğini söyledi.

- CHP ve MHP'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, PM üyeleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

Karabıyık, bayramda toplumsal barışın sağlanması, terörün sona ermesi, mağdur ve mazlumların yüzünün gülmesini dileyerek, "Kutuplaşma son derece yanlış bir şey. Liderlerin de kutuplaşma dilinden arınması lazım. Ramazan ayı manevi bir arınma ayıdır aynı zamanda." diye konuştu.

Saadet Partisini, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Kadın Kolları Koordinatör Yardımcısı Merve Menekşe ziyaret etti.

Durmaz, Suruç'taki saldırıyı anımsatarak, seçimlere kadar olan sürenin huzur içinde geçmesi, provokatif olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

- Diğer partiler

Saadet Partisine ayrıca Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, BBP Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetler de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde yaklaşan seçimlere yönelik değerlendirmelerle Suruç'taki saldırıya ilişkin üzüntüler dile getirildi.

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