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Siyasi partilerin aday başvurusunda yarın son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular yarın 17.00'de sona erecek - Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da bugün başlandı

Siyasi partilerce 24 Haziran'da yapılacak seçimler kapsamında cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular yarın saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç iki ayaklı işliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başlamıştı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin başvuru süresi ise 2 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreçte ise sona geliniyor. Siyasi partiler, YSK'ye cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün YSK'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.

CHP ise cumhurbaşkanı adayını bugün açıkladıktan sonra YSK'ye başvurusunu yapacak.

- 100 bin imza ile aday gösterilecekler

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilen bu adaylar için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da bugün başlandı. İmza verme işlemi 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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