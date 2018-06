"Siyasilerin sahte hesaplarıyla algı operasyonu yapılıyor"

Kırık, her yaştan ve kesimden kullanıcının düşüncelerini aktarabilmesinin sosyal medyanın avantajları arasında yer aldığını ancak özellikle seçimin gidişatını etkileyebilmek adına oluşturulan provokatif içeriklerin sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.

"Özellikle seçim döneminde söz konusu kişilerin ağzından konuşuyormuş gibi oluşturulan parodi hesaplar gerçeklik algısını değiştirmeyi amaçlanıyor. Bu tür hesapların kullanıcı adlarında birkaç harf değişikliği yapılıyor. Ancak profil fotoğrafları gerçek hesapla birebir aynı oluyor. Bu tür hesaplar üzerinden sunulan görsellerle provokasyon yapılıyor. Vatandaşların bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara itibar etmemesi büyük önem arz ediyor. Şu an cumhurbaşkanı adayları adına açılan bine yakın sahte hesap bulunuyor. Mavi onay rozeti bu açıdan önem arz ediyor. Rozetli hesaplar kimlik bilgileri aracılığıyla alındığı için sahte hesaplarla mücadele noktasında oldukça önemli."

Bir hesabın sahte olduğunu fark etmek için bazı noktaları bilmek gerektiğini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Sahte hesapları anlamak için paylaşım dilini iyi incelemek gerekiyor. Saldırgan, fazla ironik, hesabın genel ifadelerinin dışında kalan bir üslup ile yazılan hesaplar kendini bu özellikleri ile belli edebiliyor. Bir hesabın kişi adına açılmış olup olmadığı, kullanıcı adı, en son paylaşımı, doğrulanmış mavi onay rozeti, kişiye özel belge ve fotoğrafların olup olmadığı gibi filtrelerden geçirerek anlaşılabiliyor. Türkiye’de sosyal medyayı çok kullanan kitle orta alt sınıf, az kullanan kitle ise orta üst sınıf. Az kullanan kitle; haber kaynağını sorgulamıyor, gördüğü her şeyi önemsiyor ve referans alıyor. Bu konuda zihinsel filtreleri bulunmuyor ama orta üst sınıf bu konuda gayet bilinçli olabiliyor. Bu sınıf, her paylaşımın altına yorum yapmaktan sakınıyor. Haber kaynağını önemsiyor. Gerçek profilleri biliyor, teyit almak için gerçek profilleri sık sık ziyaret ediyor. Sahte hesaplar her neyi savunuyorsa, o savunduğu şeyin taraftarlarının ilgisini çekebiliyor. Herhangi bir sorumluluk alanı olmayınca çok cesur ve çok zekice içerikler paylaşılabiliyor."

Coşkun, sosyal medyada zararlı içeriklerden korunmak için medya okuryazarlığı eğitimlerinin halka verilmesi, bu doğrultuda konferans, seminer ve eğitim kamplarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.