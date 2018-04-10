Siyer Dersleri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Medine Dönemi Siyer Derslerinin 15.si gerçekleştirildi.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Sanat Galerisi Salonu’nda düzenlenen programda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fethullah Zengin, Veda Hutbesi’ni anlattı. “Hz. Peygamber’in Vasiyeti: Veda Hutbesi ve Tahlili” başlığıyla işlenen derste, Hicretin 10. yılı 9 Zilhicce günü ve 100 bini aşkın Müslümana verilen Hutbe üzerinde duruldu. Zengin, "Veda Hutbesini, esasından yaklaşık 8-9 yıl önce gerçekleşmiş olan Akabe Biatlarından ayrı düşünmüyorum. Birbirine çok paralel iki içeriğe sahip iki hadise. Bazı temel ilkeler var hutbede" diye konuştu.