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"Siz 16 Nisan'da kararını verdiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 02:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Siz 16 Nisan'da kararını verdiniz. Şimdi o kararın fiili uygulama sürecini yapacağız"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Siz 16 Nisan'da kararını verdiniz. Şimdi o kararın fiili uygulama sürecini yapacağız." dedi

Bakan Demircan, Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı.

Türk halkının gerçek seçimi 16 Nisan 2017'de yaptığını belirten Demircan, "16 Nisan'da milletimize şunu sorduk, dedik ki; bu parlamenter, koalisyon olan, ikide bir darbe olan sistemi değiştirelim, yerine cumhurbaşkanlığı sistemi getirelim. Milletimiz 'tamam' dedi. Siz 16 Nisan'da kararını verdiniz. Şimdi o kararın fiili uygulama sürecini yapacağız. Ne yapacağız? Güçlü bir yürütme oluşturacağız." diye konuştu.

İftarın ardından Gidirli Mahallesi'ndeki camide teravih namazını kılan Ahmet Demircan, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye'nin terörle mücadelede binlerce şehit verdiğini anlatan Demircan, "Biz hesaplattık. 40 yılın faturası bize 1,5 trilyon dolar. Bu paraya bir Türkiye daha inşa ederdik." ifadesini kullandı.

Tıbbi görüntüleme cihazlarının Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Bakan Demircan, şöyle konuştu:

"Biz bunları Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bunları hep dışarıdan alıyoruz. MR (manyetik rezonans) dışarıdan, ultrason dışarıdan, tomografi dışarıdan, hepsi dışarıdan. Yazık, bunları yapamaz mıyız? Yapmak için bu işleri yapanları buraya getirelim. Yabancı firmalara 'gelin yerli ortak bulun, yerli ortaklar ile kurun o tesisi, belli oranda yerli üretimi sağladığınızda bize size hem alım garantisi veririz hem de teşvik ederiz' dedik. Bunlar yapılacak. Yollar ve diğer işler yeterki istikrarı yakalasın. Güçlü hükümet, güçlü parlamento yoluna girsin, bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bizim insanımız çalışkan, bizim insanımız ticareti öğrendi. İhracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. Türkiye dünyaya açıldı. Türkiye bunları başaracak."

Ahmet Demircan, daha sonra Demiryurt Mahallesi'ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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Havza iftar Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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