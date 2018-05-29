"Sizin derdiniz Türkiye'yi yine o eski karanlık günlere döndürmek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı ilk hükümet kuranın da Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.
Bakan Arslan, kent merkezinde Haydar Aliyev Caddesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ile 27. Dönem AK Parti Kars Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli projelere imza atıldığını ifade eden Arslan, "Milleti kandırarak, millete yalan söyleyerek, milletin kafasını karıştırarak Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirebileceklerini zannedenler var ama önce kendilerini kandırıyorlar sonra milleti kandırmaya çalışıyorlar. Kendilerini kandırabilirler fakat bu milleti kandıramazlar." dedi.
Arslan, milletin 2002 öncesinde yaşananları iyi bildiğini belirterek, 15 yıldır AK Parti'nin yaptıklarını, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını ve laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak yaptığı hizmetleri çok iyi biliyor. Bu millet seçim beyannamesinde kimin projeyle ortaya çıktığını kimin bu ülkeyi geleceğe taşıyacağını çok iyi biliyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk hükümetini Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağını söyleyen Arslan, "Bu projeleri durduracağım' diyerek 'Bu projelere izin vermeyeceğim' diyerek 'Türkiye'yi eski karanlık günlere götüreceğim' diyerek milletin kafasını karıştırmak isteyenleri de çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı, ilk hükümet kuranı inşallah yine Recep Tayyip Erdoğan olacak, buna hiç ama hiç şüphemiz yok." ifadesini kullandı.
- "Dünya biliyor ki sanayi, endüstri büyüyecekse bunun olmazsa olmazı ulaştırma projeleridir"
Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Ana muhalefet partisinin adayı dedi ki hani o kendi partisini yönetmeye dahi laik görülmeyen var ya dediler ki 'Benim partimi yönetmeye laik değil ama...' Nasıl yönetecek, yolları durduracakmış, köprüleri, viyadükleri tünelleri durduracakmış. Be mübarek bunları durdurduğunda biz 30 sene 40 sene öncesine geri gideriz. Peki biz nasıl büyüyeceğiz? O dediğin fabrikalar hammaddeyi hangi yoldan, ürettiği mamül maddeyi hangi yoldan gönderecek. Dünya biliyor ki eğer sanayi, endüstri büyüyecekse ve kalkınma olacaksa bunun olmazsa olmazı ulaştırma projeleridir." şeklinde konuştu.
Ulaştırmanın bütün sektörlerin lokomotifi olduğunu vurgulayan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
"Ne diyor 'Ben lokomotiften vazgeçeceğim', lokomotif olmazsa vagonu nereye götüreceksiniz? Bir sürü vagonunuz var ama lokomotif yok neyle götüreceksiniz? Köylüm, traktörün yok ama römork var. Traktör yoksa ona otu yükledin, nasıl taşıyacaksın? Bu durum aynen buna benziyor. Diyor ki 'Ulaştırma projelerinden vazgeçeceğim ama Türkiye'yi büyüteceğim' Kusura bakma sizin bu ülkeyi ne hale soktuğunuzu biz çok iyi biliyoruz. Sizin derdiniz Türkiye'yi yine o eski karanlık günlere döndürmek."
- "Bu projelerin ne işe yaradığını algılayamıyorsun"
Sivas'a yapılan yüksek hızlı treni örnek göstererek yakında bitirileceği müjdesini veren Arslan, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da tenkit ederek şunları kaydetti:
"Hele bir tanesi daha var, Sivas'tan çıkmış. Sivas'a yüksek hızlı tren yapıyoruz ve inşallah bu sene sonu bitecek, sonra da ver elini Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar gelecek. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki 'Yahu bunlar niye yüksek hızlı treni yapıyorlar, bunlar niye havalimanı, bölünmüş yol yapıyorlar' Bunlar yapılınca göç hızlanırmış'. Yahu arkadaş ben bunu yapıyorum ki İstanbul, Ankara ve Antalya'daki de desin ki ben Kars'a, Ardahan'a kolay gidiyorum Kars'taki, Ardahan’daki üniversiteyi tercih ederim. Doktorum, öğretmenim ve diğer meslek grubundaki vatandaşlarımız desin ki buraların ulaşımında sıkıntı yok, gideyim istediğim zaman da annemi babamı, akrabalarımı ziyaret edebileyim. Sen yüksek hızlı tren yapmayacaksın, sen bölünmüş yol, havalimanı yapmayacaksın neymiş efendim göç olur. Ya zaten siz Kars'ı 15 sene önce satılık şehir haline getirince millet göç etmek durumunda kaldı. Biz şimdi tam tersini yapmak için tersine göç oluşturmak için mücadele veriyoruz. Sen hangi zamanda kalmışsın, senin kafan hangi zamana çalışıyor, senin kafan ortaokul öğrencisinin bile algıladığı kadar, bu projelerin ne işe yaradığını algılayamıyorsun da gelip bu ülkeye cumhurbaşkanlığı mı yapacaksın."
Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e de eleştirilerini yönelterek, "FETÖ ağzı ve FETÖ'nün dedikleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK kadroları eleştiriyor, be mübarek sen bu güne kadar hangi baltaya sap oldun ki bundan sonra dönesin, bu ülkeye hizmet edesin, Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olasın ringdeki adaylarınla bizlere rakip olasın." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç ve Abdulfettah Çetinkaya kurdele keserek Seçim Koordinasyon Merkezini açtı.
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